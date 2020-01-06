Рубль подешевел к доллару и евро

Курс доллара расчетами «завтра» утром в понедельник вырос на 21 копейку – до 62,31 рубля, курс евро поднялся на 24 копейки – до 69,55 рубля.
Мартовский фьючерс на нефть марки Brent вырос до 69,97 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
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Последнее: Президент Польши Анджей Дуда заявил, который должен был ехать в Израиль на мероприятия, приуроченные к освобождению узников концентрационного лагеря Освенцим, заявил, что отказался от участия потому, что организаторы отказались предоставить ему слово. Об этом он сообщил 5 января в эфире телеканала TVP.INFO. Дуда рассказал, что на 75-летнюю годовщину освобождения узников концлагеря пригласили президентов России и Польши, […]
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