Подделка документов: новый поворот в разводе Степаненко и Петросяна

Вечером 4 января на федеральном телеканале был показан выпуск программы «Пусть говорят», посвященный разводу Евгения Петросяна и Елены Степаненко. В эфире передачи ведущий заявил, что артист купил новой возлюбленной Татьяне Брухуновой
апартаменты за 300 миллионов рублей.
Адвокат Сергей Жорин опроверг информацию о том, что юморист преподнес такой роскошный подарок молодой пассии. По его словам, Елена Степаненко догадывалась о скором расставании с Евгением Петросяном и придумала коварный план, чтобы получить большую часть имущества.
«Когда Елена Степаненко заподозрила, что у Евгения Вагановича начались серьезные отношения, она просчитала, что все это рано или поздно может закончиться разделом имущества. Она пошла в атаку. Она решила, что имеет право претендовать на большую часть имущества», – рассказал адвокат.
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Правозащитник считает, что бывшая супруга подделала документы о недвижимости и направила их в СМИ. «Чтобы успокоить общественность, в редакции многих СМИ стали поступать тайные, фейковые документы. Фотографии несуществующих квартир, в которых оборудованы какие-то детские кроватки. Это все абсолютный фейк», – цитирует Сергея Жорина «ВокругТВ».
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