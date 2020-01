Спирс занялась акройогой

Американская певица Бритни Спирс опубликовала в Instagram ролик, на котором запечатлено ее занятие акройогой.

«В 2020 году я буду заниматься акройогой и основами йоги… Я новичок, и мне трудно научиться доверять и позволить кому-то еще держать свое тело!» – написала она.

В ролике певица объяснила, что делает упражнения, чтобы разработать спину и грудную клетку.

In 2020 I will be doing a lot more acro yoga and the basics for yoga …. I’m a beginner and it’s kind of hard to let go …. learning to trust and letting someone else hold your body * !!! I have a lot of things I keep bottled up so I have to keep my body moving !!!! Thank God for Mother Nature …. she’s really no joke …. she grounds me and helps me find my feet and always opens my mind when I step outside …. !!!! I was lucky today with this beautiful weather * I just flew in from a trip with my family and I ran a 6.8 speed outside my house for a 100 meter yard dash … I did 6 in high school so I’m trying to gain speed !!!! I hurt my thigh so I apologize if my legs look swollen * . I hope you all have a wonderful new year and GOD SPEED !!!!! PS I’m so cool with my tennis shoes and yoga * ‍ * it’s the new thing you know * !!!!

Акройога – смесь йоги и акробатики.

Бритни Спирс весной 2019 года прошла курс реабилитации у психиатра.

Она тяжело переживает болезнь своего отца Джейми, которому сделали две операции после разрыва толстой кишки. Чтобы заботиться об отце, Спирс приостановила концертную деятельность.

Спирс родилась 2 декабря 1981 года в штате Миссисипи, США. Она обладательница премии «Грэмми». В 2008 году исполнительница также проходила лечение в психиатрической клинике.

