Макрон, Меркель и Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия

Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвали Иран воздержаться от насилия после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в Ираке. Об этом говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, опубликованном 6 января на сайте Елисейского дворца.

Меркель, Макрон и Джонсон заявили, что необходима деэскалация ситуации на Ближнем Востоке.

«Мы призываем все стороны действовать сдержанно и ответственно. Нынешний цикл насилия в Ираке должен закончиться. В частности, мы призываем Иран воздерживаться от любых насильственных действий… и настоятельно призываем его вернуться в полном соответствии с его обязательствами по Общему всеобъемлющему плану действий (СВПД)», – говорится в заявлении.

Макрон, Меркель и Джонсон отметили, что сохранение возглавляемой США антитеррористической коалиции – это решающий момент в борьбе с боевиками «Исламского государства» (ИГИЛ).

«Мы подчеркиваем нашу приверженность суверенитету и безопасности Ирака. Мы также подтверждаем нашу приверженность продолжению борьбы против «Исламского государства». Сохранение коалиции имеет важное значение. В этой связи мы призываем иракские власти предоставить коалиции необходимую поддержку», – сказано в тексте.

Лидеры трех стран заявили, что они «осудили недавние атаки на силы коалиции в Ираке и глубоко обеспокоены негативной ролью, которую играл Иран в регионе, особенно с помощью Корпуса стражей исламской революции и подразделениям «Аль-Кудс» под командованием генерала Касема Сулеймани».

Франция, Германия и Великобритания готовы продолжать переговоры со всеми сторонами в целях восстановления стабильности на Ближнем Востоке.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке. 5 января тело Сулеймани доставили в Иран, в аэропорту его встречали тысячи людей.

В МИД Ирака убийство Сулеймани назвали нарушением суверенитета, а парламент проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

В Иране пригрозили США «суровой местью» за смерть генерала Сулеймани. 5 января Тегеран объявил о полном выходе из соглашения, направленное на ограничение ядерной программы Ирана в обмен на снятие с него санкций, в частности, Штатами запрещена покупка, продажа, транспортировка или сбыт иранских нефти и нефтепродуктов.

Президент США заявил, что «смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани». «Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну», – сказал Трамп.

Он отметил, что Соединенные Штаты нанесут удар по 52 целям в Иране, если Тегеран атакует США.

5 января в Ираке коалиция во главе с Соединенными Штатами приостановила операцию «Непоколебимая решимость» против ИГИЛ, НАТО временно остановил работу учебной миссии.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты будут решительно отвечать на возможные провокации Ирана. Источник Reuters заявил, что Иран привел ракетные войска в повышенную боевую готовность.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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