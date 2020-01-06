Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,27% – до 3067,97 пункта, индекс РТС снизился на 0,8% – до 1551,69 пункта.

Следует из данных Московской биржи.

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