Московская биржа открылась снижением

06.01.2020, 10:12, Новости дня

Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,27% – до 3067,97 пункта, индекс РТС снизился на 0,8% – до 1551,69 пункта.

Следует из данных Московской биржи. 



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