Московская биржа открылась снижением

Индекс Мосбиржи утром в понедельник опустился на 0,27% – до 3067,97 пункта, индекс РТС снизился на 0,8% – до 1551,69 пункта.
Следует из данных Московской биржи.
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Последнее: Президент Польши Анджей Дуда заявил, который должен был ехать в Израиль на мероприятия, приуроченные к освобождению узников концентрационного лагеря Освенцим, заявил, что отказался от участия потому, что организаторы отказались предоставить ему слово. Об этом он сообщил 5 января в эфире телеканала TVP.INFO. Дуда рассказал, что на 75-летнюю годовщину освобождения узников концлагеря пригласили президентов России и Польши, […]
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