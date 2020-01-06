Рядом с российско-украинской границей предложили установить памятник Бандере

06.01.2020, 10:12, Новости дня

Мэр украинского города Ивано-Франковска Руслан Марцинкив предложил установить в Конотопе – в 40 километрах от российской границы – памятник Степану Бандере.

«Знаете, буквально перед этим говорил с мэром Конотопа Артемом Семенихиным. Это город, который в 40 км от границы с Москвой… Я выразил желание, чтобы мы вместе поработали и в этом году подарили им памятник Степану Бандере и установили в Конотопе на улице Бандеры», – написал Марцинкив в Facebook.

Он также отметил, что для украинцев Бандера – «символ несокрушимой борьбы», но в то же время его якобы «до сих пор в страшном сне боится вся Москва», передает RT.

Ранее в Польше осудили героизацию Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА) и удивились требованию Украины к РФ признать «голодомор» на фоне того, что в стране объявлен «культ Бандеры и Мельника». В ответ пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко призвала не мешать чествовать национальных героев.

В то же время МИД РФ заявил, что поддержка неонацизма на государственном уровне на Украине является серьезной угрозой всему мировому сообществу. 



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