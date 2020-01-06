Компания Skoda рассказала о новинках для России на 2020 год

06.01.2020, 10:04, Разное

Представители компании рассказали о новинках, которые появятся на рынке РФ в 2020 году. Ожидать начала продаж машин Skoda стоит уже в первом квартале.
В скором времени автолюбители смогут приобрести кроссовер Karoq, однако сначала будет доступна версия с турбированным 1,4-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Цена за такую сборку с передним приводом составит больше 1,5 миллиона рублей. Позже в дилерских центрах РФ появятся модели с мотором MPI объемом 1,6 литра в тандеме с АКПП на 6 скоростей, а также TSI на 1,4 литра. В первом квартале водители смогут порадовать себя новой Skoda Rapid. Моторная гамма автомобиля будет прежней, да и стоимость лифтбэка не должна сильно измениться.

Усовершенствованную Octavia увидят в стране в 4-м квартале 2020 года. Новинку представят без 2-ярусной оптики, зато она получит несколько полезных функций, в том числе цифровую панель приборов. Цену машины от Skoda компания производителя назовет позже.



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Последнее: Представители компании рассказали о новинках, которые появятся на рынке РФ в 2020 году. Ожидать начала продаж машин Skoda стоит уже в первом квартале. В скором времени автолюбители смогут приобрести кроссовер Karoq, однако сначала будет доступна версия с турбированным 1,4-литровым двигателем мощностью 150 лошадиных сил. Цена за такую сборку с передним приводом составит больше 1,5 миллиона […]

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