Лолита Милявская рассказала в интервью о сорванном концерте в Тамбове — «Было стыдно»

06.01.2020, 10:00, Разное

Лолита Милявская пояснила о прошлых неудачах. Певица вспомнила в интервью, как в годы студенчества сорвала концерт в Тамбове, где должна была выступить в новогоднюю ночь.
Неприятный инцидент случился на пике карьеры знаменитости, когда она подрабатывала на мероприятиях. Лолита Милявская должна была выступить в одном из ресторанов Тамбова. По словам артистки, она выпила бокал вина, а затем уснула прямо в коробке из-под напитка. Исчезнувшую звезду эстрады искали организаторы, так как нужно было срочно начинать концерт. Вот только исполнительница так и не смогла выступить. Она лишь объявила о наступлении праздника за 10 минут до начала Нового года. Как сказала певица, после случившегося ей было очень стыдно.

Прошлый год оказался сложным для Милявской, ведь она рассталась с пятым мужем Дмитрием Ивановым, младше артистки на 10 лет. Теперь она надеется встретить в Новом году настоящую любовь. У знаменитости много ухажеров, но встречаться с «малолетками» она больше не планирует.



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