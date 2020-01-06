Татьяна Брухунова рассказала о своих предпочтениях среди ювелирных украшений

06.01.2020, 10:04, Разное

Татьяна Брухунова поделилась в Instagram своими ювелирными предпочтениями. Она назвала пост «Цацки-цацочки».
Избранница Евгения Петросяна приобретением драгоценности отмечает свой день рождения. В числе её любимых находится Chopard — швейцарский производитель часов и ювелирных украшений премиум класса. Вместе с тем в её коллекции есть и дорогие украшения бренда Channel как антикварные, так и совсем новые. К выбору «цацки», по её определению, она подходит основательно. Купленное изделие должно не просто быть красивым и радовать глаз, оно подчеркивает художественный вкус владельца и является показателем статуса. Причем в этом вопросе необходимо четко придерживаться принципа умеренности: элитных украшений на женщине не должно быть много. Кроме того, значимым является и их уместность, например, колье несовместимо с деловой одеждой в отличие от сережек.

Именно это дорогое изделие от Chopard украшало уши молодой жены известного артиста во время эфира. О своем бракосочетании пара долго не считала нужным сообщать, но тайну не удалось сохранить.Стало известно, что еще в начале декабря в Кутузовском ЗАГСе Москвы отношения Петросяна и Брухуновой были оформлены официально.



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