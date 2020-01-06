Российский турист погиб в Грузии

Турист из РФ погиб в результате схода лавины на грузинском горнолыжном курорте Гудаури (край Мцхета – Мтианети), его тело обнаружили спустя сутки поисков, сообщили в пресс-службе МВД страны.

«Он попал под лавину еще вчера, однако до сегодняшнего дня спасатели не могли его найти. Уже сегодня сотрудники службы спасения обнаружили туриста из РФ мертвым», – сказала сотрудница пресс-службы МВД, передает ТАСС.

Тело россиянина доставлено на экспертизу. МВД расследует случившееся по статье «Причинение смерти по неосторожности» УК Грузии, что карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет.

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