«Европейская солидарность» подготовит запросы в ОПУ и МИД по поводу поездки Зеленского в Оман

Парламентская фракция «Европейская солидарность» подготовит запросы в Офис президента Украины и Министерство иностранных дел по поводу поездки украинского президента Владимира Зеленского в Оман, заявила 5 января в Facebook нардеп от «Европейской солидарности» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Пока мы за свой счет поехали на Гуцульщину на Рождество, президент за свой счет улетел развивать торгово-экономические и дипломатические отношения с Оманом. Точно – приоритетный регион и страна, которая требует такой самоотверженности от главы государства в рождественские праздники… Готовим запрос от «Европейской Солидарности» в Офис президента Украины и Министерство иностранных дел – кто именно из представителей этих ведомств будет сопровождать главу государства на этих ответственных встречах, какие конкретно вопросы и с кем будут обсуждаться, каких результатов ожидать…» – написала Климпуш-Цинцадзе.

Ні хвилини спокою..Допоки ми своїм коштом поїхали на Гуцульщину на Різдво, Президент своїм коштом полетів розбудовувати… Posted by Ivanna Klympush-Tsintsadze on Pühapäev, 5. jaanuar 2020

5 января «Страна» сообщила, что президент Украины уехал отдыхать в Оман. Издание опубликовало фото с Зеленскими, сделанное очевидцами вблизи столицы страны Маската.

Позже в ОПУ подтвердили, что глава государства находится в Омане, и заявили, что «он отбыл туда вместе с семьей рейсовым самолетом за собственные средства». «В ближайшие дни у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», – было сказано в сообщении.

До появления в СМИ новостей об отдыхе Зеленского его пресс-служба не анонсировала визит главы государства в Оман. В разделе «Анонсы» на сайте Офиса президента информации об этой поездке нет.

Офис президента 5 января также проинформировал, что Зеленский встретился с министром иностранных дел Омана Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой. Согласно сообщению, украинский президент говорил с министром иностранных дел Омана об укреплении отношений между странами и наращивании торгово-экономического сотрудничества. На сайте МИД Омана и на странице ведомства в Twitter не сообщали о встрече.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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