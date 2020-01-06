Мнение: Интервью с минским активистом Василием Ковтуном, единственным, кто пришёл на акцию в поддержку Союзного государства.

21 декабря, когда в рамках саммита ЕАЭС состоялись очередные переговоры лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, в центре Минска представители националистической оппозиции собрали очередной антиинтеграционный митинг.

Противники союза, используя истерику и постоянное нагнетание некоторых медиа по поводу белорусско-российской интеграции, провели масштабную рекламную акцию своего мероприятия в сети. В итоге им удалось собрать несколько сотен человек

Однако не обошлось на данной акции и без просоюзной позиции. Правда, решился прийти на националистическую акцию всего один сторонник белорусско-российской интеграции.

Им оказался Василий Ковтун — минский общественный активист, член Оргкомитета по созданию Национал-большевистской партии в республике Беларусь.

Автор СОНАР-2050 Кирилл Озимко взял у Василия интервью, в котором попросил поделиться впечатлениями, а также рассказать нашим читателям подробнее о своей гражданской позиции и активности.

— Что тебя побудило выйти с плакатом за Союзное государство на акцию националистов?

— Проекту «Союзное государство» исполнилось 20 лет. На протяжении этого периода Александр Лукашенко при каждом удобном случае акцентировал внимание на братских и союзных отношениях белорусского и русского народов. Демонстрировал готовность к объединению.

По всем опросам, большая часть граждан Беларуси поддерживает идею объединения с Россией в разных формах. И до последнего времени у этой части граждан не было необходимости отстаивать своё мнение. Но в последние несколько лет, после украинских событий, всё изменилось.

Белорусские власти стали проводить политику «мягкой белорусизации», причём проводить очень топорно, без фантазии. У чиновников вообще с этим проблемы, у них сильнее исполнительские качества. И внезапно у белорусских властей и белорусской прозападной оппозиции нашлись точки соприкосновения. Власти стали разрешать некоторые акции, на некоторые несогласованные стали закрывать глаза. В это же время у пророссийских организаций появились трудности с согласованием проведения массовых мероприятий («Бессмертный полк», митинг на День единения народов Беларуси и России в апреле 2019 года, запланированный на 20 декабря митинг сторонников интеграции), хотя ранее подобные акции согласовывались без особых проблем.

В Беларуси есть несколько официально зарегистрированных пророссийских организаций левопатриотического толка. В своих рядах они преимущественно объединяют представителей старшего поколения. И за эти годы они привыкли к несколько тепличным условиям осуществления политической деятельности. У них, так сказать, пропал дух авантюризма. Они привыкли действовать в рамках закона, и им психологически сложно выйти на несогласованную акцию.

Политика всегда делалась не только в высоких кабинетах, но и на улицах. Можно сколько угодно много писать комментариев в интернете, но до сих пор слово, сказанное вслух либо написанное на плакате, который ты держишь в руках, имеет гораздо больший вес, несмотря на век высоких технологий. Особенно если это слово произнесено в несколько экстремальных условиях. Тогда есть больше шансов быть услышанным.

Таким образом, сложилась ситуация, когда небольшая по своей численности группа оппозиционных активистов, выражающая мнение меньшей части белорусского народа, стала доминировать в информационном поле.

В этих условиях я принял для себя решение выйти на этот митинг, высказать свою точку зрения и представить мнение большинства граждан Беларуси.

— Какие остались впечатления после акции — от протестующих, от журналистов? Чувствовал ли агрессию в свой адрес?

— Прямой агрессии с желанием непременно набить мне морду лица никто не выказывал. Но всё же некоторые из протестующих, в основном пожилого и близкого к нему возраста, сами себя распаляя, с фанатичным блеском в глазах обвиняли меня во всех смертных грехах и работе на спецслужбы различных государств.

Иные участники митинга говорили, что не согласны с моей точкой зрения, но тем не менее выражали своё уважение тому факту, что я не побоялся прийти и высказать свою позицию.

Больше всего меня поразил тот факт, что многие журналисты и участники митинга удивлялись тому, что гражданин Республики Беларусь разговаривает на русском языке.

В Республике Беларусь два государственных языка, и Конституция предоставляет право каждому пользоваться родным языком и выбирать язык общения.

Лично я владею обоими государственными языками и ничего не имею против белорусского языка. Более того, я считаю, что каждый гражданин Беларуси должен знать оба языка. Но тот язык, на котором он мыслит, ежедневно общается, каждый волен выбирать сам. Для меня таким языком является русский. Я ведь никому не навязываю свой выбор и прекрасно понимаю собеседника, ведущего со мной диалог на белорусском языке.

— Почему ты был один, почему никто не поддержал тебя? Готов ли ещё выходить на уличные акции в защиту Союзного государства?

— На самом деле я рассчитывал, что на митинге будут и другие сторонники интеграции. Ведь несколько таких присутствовало на митинге 20 декабря. К сожалению, этого не произошло, вероятно, по уже указанным причинам. Мои товарищи, вместе с которыми я участвовал в подобных акциях раньше, по стечению обстоятельств оказались заняты именно в этот день и не смогли изменить своих планов.

Но я думаю, что со временем ситуация будет меняться в лучшую сторону и всё больше сторонников Союзного государства станет выходить на улицу и озвучивать своё мнение. Возможно, именно мой поступок послужит им примером.

Несомненно, я буду и дальше проводить агитацию в поддержку Союзного государства в разных формах.

— Как ты оцениваешь антирусские лозунги, которые всё чаще используют националисты на своих акциях?

— Честно говоря, я не прислушивался к лозунгам.

— Почему ты сторонник Союзного государства и как оцениваешь его развитие в данный период?

— Я считаю, что именно в союзе с Россией Беларусь сможет обрести своё счастье. Разумеется, это случится не сразу, не одномоментно. На данный момент и сама Россия переживает нелегкие времена. Но рано или поздно она снова станет великой державой, а вместе с ней и Беларусь.

Уже сейчас уровень дружественных, экономических и союзных связей между нашими государствами довольно высок. Но в то же время наличествуют и торговые войны, и внешнеполитические скандалы.

Интеграция идёт не такими быстрыми темпами, как хотелось бы, вследствие того, что каждая из договаривающихся сторон пытается выторговать для себя больший уровень политического влияния, больше привилегий, больше полномочий. Но ведь Союзное государство — это не союз правительств, промышленников или президентов, это в первую очередь союз двух братских народов.

— Расскажи вкратце о своей общественно-политической деятельности. Что из себя представляет современное белорусское национал-большевистское движение?

— В национал-большевистское движение я пришёл 15 лет назад. За это время было много и акций, и встреч с интересными людьми, и возможностей поупражняться в журналистике и заняться своим политическим самообразованием. На самом деле это очень интересный жизненный опыт, и я всем советую пройти через подобное. Ты чувствуешь себя не сторонним наблюдателем, а непосредственным участником событий, происходящих в твоей стране.

На сегодняшний день белорусское национал-большевистское движение переживает некоторый спад, не так активно, как ранее. Но подобное явление — цикличность активности — случается со многими организациями.

Тем не менее у нас есть проекты, которыми мы в данный момент занимаемся. Например, кампания по объявлению 17 сентября государственным праздником — Днём объединения Беларуси.

https://www.sonar2050.org/publ…

Источник: Конт

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 21 декабря, когда в рамках саммита ЕАЭС состоялись очередные переговоры лидеров Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, в центре Минска представители националистической оппозиции собрали очередной антиинтеграционный митинг. Противники союза, используя истерику и постоянное нагнетание некоторых медиа по поводу белорусско-российской интеграции, провели масштабную рекламную акцию своего мероприятия в сети. В итоге им удалось собрать […]