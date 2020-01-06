Названы соперники сборной РФ на молодежном ЧМ по хоккею 2021 года

Стало известно, кто станет соперниками молодежной сборной РФ на чемпионате мира по хоккею в 2021 году.
Так, россияне выступят в группе B и сыграют с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В это время в группе A будут играть сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии, информирует Международная федерация хоккея в Twitter.
Турнир пройдет в канадских Эдмонтоне и Ред-Дире с 26 декабря по 5 января.
В воскресенье российская сборная проиграла Канаде в финале молодежного чемпионата мира по хоккею со счетом 3:4. Россияне стали серебряными призерами ЧМ.
Между тем, многие российские телезрители по ошибке посмотрели повтор финала молодежного чемпионата мира по хоккею 2011 года, транслировавшийся на «Матч ТВ», и начали поздравлять проигравших хоккеистов с победой.
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Последнее: Стало известно, кто станет соперниками молодежной сборной РФ на чемпионате мира по хоккею в 2021 году. Так, россияне выступят в группе B и сыграют с командами Швеции, США, Чехии и Австрии. В это время в группе A будут играть сборные Канады, Финляндии, Швейцарии, Словакии и Германии, информирует Международная федерация хоккея в Twitter. Турнир пройдет в […]
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