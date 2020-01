Эксклюзив от CNN: советник Верховного лидера Ирана аятоллы Хаменеи — “Ответ Ирана Соединенным Штатам будет военным”

By Fred Pleitgen, Tim Lister and Schams Elwazer, CNN January 5, 2020

Tehran, Iran (CNN) Военный советник верховного лидера Ирана заявил в воскресенье, что ответ Тегерана на убийство Соединенными Штатами своего наиболее влиятельного генерала «совершенно однозначно будет военным».

После убийства генерала Касема Солеймани ракетным ударом американского беспилотника в Багдаде, высокопоставленный иранский чиновник, советник верховного лидера Ирана, генерал-майор Хоссейн Дехган, в эксклюзивном интервью CNN в Тегеране, озвучил прямую и абсолютно конкретную угрозу в адрес Соединенных Штатов.

Дехган заявил, что Иран нанесет прямой ответный удар по американским «военным объектам».

Дехган — бывший министр обороны, а ныне — главный военный советник аятоллы Али Хаменеи. Он сказал CNN, что ответные удары будут нанесены самим Ираном, а не его боевиками в регионе.

«Можно было бы утверждать, что это могли бы быть прокси-операции. Но мы говорим так — “Америка, мистер Трамп, предприняла прямые действия непосредственно против нас, поэтому мы предпринимаем прямые действия против Америки».

У Соединенных Штатов растет военное присутствие в регионе. Тысячи американских военнослужащих были развернуты в Саудовской Аравии, и около 5000 на базах в Ираке. У США также есть крупная авиабаза в Катаре и военно-морское присутствие в Бахрейне, а также войска, размещенные в Иордании, Кувейте и Объединенных Арабских Эмиратах.

Как и другие иранские официальные лица, Дехган предположил, что Иран не будет спешить отомстить и будет тщательно выбирать цели. «Наша реакция будет мудрой, продуманной и своевременной, с решающим сдерживающим эффектом».

Президент Ирана Хасан Рухани ранее говорил, что жители США столкнутся с последствиями убийства Сулеймани «не только сегодня, но и в ближайшие годы».

Учитывая риторику обеих сторон, возрастает риск эскалации того, что стало самым опасным противостоянием между США и Ираном за последние десятилетия.

В конце субботы президент Дональд Трамп написал в Твиттере, что «если Иран нападет на американскую базу или любого американца, мы отправим часть этих совершенно новых прекрасных поражающих средств в путь… и без колебаний!»

Президент продолжил: «Они напали на нас, и мы нанесли ответный удар. Если они нападут снова, что я бы настоятельно советовал им не делать, мы поразим их сильнее, чем когда-либо раньше!»

Дехган вызывающе ответил на предупреждение Трампа.

«Именно Америка начала войну. Поэтому им следует воспринимать реакцию на свои действия соответствующим образом», — сказал он.

«Единственное, что может закончить этот период войны, — это чтобы жители США получили удар, равный тому удару, который они нанесли. После этого им не следует начинать новый цикл».

В последние месяцы чиновники в администрации Трампа и даже сам президент высказали мнение о возможности возобновления диалога с Ираном. Дехган отверг эту возможность.

«Смотрите, мы не хотели вести переговоры с этой действующей администрацией США по нескольким причинам. А теперь, после того, что случилось с г-ном Солеймани, нет никакого смысла ни в переговорах, ни в контактах. Это невозможно».

«Гангстер и аферист»

Деган также ответил на угрозу Трампа включить иранские культурные объекты в число 52 целей, которые США выбрали для нанесения удара в случае иранского ответного удара. По словам Трампа, это число было выбрано в соответствии с количеством заложников, захваченных в результате захвата посольства США в 1979 году.

Дехган сказал, что твиты были смешными и абсурдными. «Если он говорит 52-х, мы говорим о 300-х и они нам доступны», — сказал Дехган. «Ни один американский военный, ни один американский политический центр, ни одна американская военная база, ни одно американское судно не будут в безопасности.

«Он не знает международного права. Он также не признает резолюции ООН. По сути, он настоящий гангстер и аферист».

В какой-то момент интервью Дехган вытащил фотографию Солеймани и поднес ее к камере.

«Все иранцы — это Касем Солеймани», — сказал он и заверил в том, что силы Кудс, которые Солеймани возглавлял с 2003 года, не ослабнут его смертью. Кудс были ответственны за проецирование иранского влияния на Ближний Восток и за его пределы и сыграли важную роль в поддержке режима Асада в Сирии.

«Человек, который заменил его, сотрудничал с ним в течение двух десятилетий. У него те же способы и методы действий», — сказал Дехган.

Воля Ирана отстаивать свои интересы «возросла в тысячу раз. Мы не чувствуем страха. У нас есть логика, логика мученичества».

На фоне усиления войны слов, Дехган повторил комментарии других высокопоставленных иранских чиновников о том, что страна не стремится к войне: «Позвольте мне сказать вам одну вещь: наше руководство официально объявило, что мы никогда не искали и не будем искать войны».

Но его требование, чтобы США не отвечали на любые ответные действия со стороны Ирана за убийство Сулеймани, наверняка останется не услышанным. Этот цикл насилия ускорился, когда, в результате ракетной атаки на совместную американо-иракскую военную базу 29 декабря, был убит американский подрядчик.

Ответственной за это нападение американские чиновники назвали проиранское ополчение. Его лидер был убит вместе с Сулеймани во время удара американского беспилотника в Багдаде.

CNN’s Radina Gigova, Tamara Qiblawi, Jason Hanna and Steve Almasy contributed to this report.

Похороны генерала Сулеймани

Машина в которой ехал генерал и другие военные была уничтожена ракетным ударом американского беспилотника

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: АПЛ Королевского флота готова нанести ракетный удар по Ирану, если напряженность уступит место войне David Willetts Mike Hamilton 5 Jan 2020, Play Video Атомная подводная лодка Королевского флота, вооруженная крылатыми ракетами «Томагавк», может нанести удар по Ирану, если напряженность уступит место войне на Ближнем Востоке. Несмотря на отчаянные попытки деэскалации противостояния между США и Ираном, […]