Собчак устроила Богомолову прилюдную сцену ревности

Несколько дней назад Ксения Собчак отправилась вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном на горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах. Снимками и видеозаписями с отдыха журналистка регулярно делится в социальных сетях.

В одном из роликов, опубликованных в «Инстаграме», телеведущая взяла интервью у режиссера. «Скажите, есть ли будущее у российского лыжного спорта», – поинтересовалась она. Константин Богомолов ответил утвердительно и добавил, что уже покорил синюю трассу и готовится к красной.

Внезапно журналистка прервала речь мужа. «У тебя еще очень симпатичная инструкторша», – сказала Ксения Собчак, намекая на истинную причину интереса режиссера к горным лыжам. «Малыш, я вдохновляюсь не этим. Я вдохновляюсь запретом на допинг», – успокоил жену Константин Богомолов.

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Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak) 4 Янв 2020 в 12:10 PST

Ранее популярный блогер Лена Миро обрушилась с критикой на Ксению Собчак из-за поездки на курорт. По ее словам, телеведущая нечестным образом заработала деньги на поездку в Куршевель. Все средства она получила от покойного отца Анатолия Собчака. Блогер считает, что если бы телеведущая родилась в простой семье, то не смогла бы получить такую популярность.

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Последнее: Несколько дней назад Ксения Собчак отправилась вместе с мужем Константином Богомоловым и сыном Платоном на горнолыжный курорт Куршевель во французских Альпах. Снимками и видеозаписями с отдыха журналистка регулярно делится в социальных сетях. В одном из роликов, опубликованных в «Инстаграме», телеведущая взяла интервью у режиссера. «Скажите, есть ли будущее у российского лыжного спорта», – поинтересовалась она. […]