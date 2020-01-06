На президентских выборах в Хорватии побеждает Зоран Миланович

В Хорватии на выборах президента лидирует бывший премьер-министр, лидер оппозиционной Социал-демократической партии страны Зоран Миланович. По предварительным данным, на состоявшемся в5 января втором туре выборов, за него проголосовали 53% избирателей.
Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которую поддерживает правящая партия «Хорватское демократическое содружество», набирает 47% голосов.
В первом туре президентских выборов, который состоялся две недели назад, Миланович получил около 30% голосов, Грабар-Китарович – почти на три процента голосов меньше. Согласно социологическим опросам, перед вторым туром разрыв между ними уменьшился до полутора процентов.
Для победы во втором туре достаточно простого большинства голосов.
51-летняя Колинда Грабар-Китарович руководит Хорватией с января 2015 года. Она является первой в истории женщиной, получившей пост президента страны.
После изменений в конституции в 2000 году, когда Хорватия стала парламентской республикой, президент имеет меньше полномочий, чем премьер-министр, но определяет внешнюю политику и занимает пост верховного главнокомандующего.
Хорватия – самый молодой член Европейского Союза, присоединившийся к нему в 2013 году. С 1 января 2020 года она возглавляет Совет Евросоюза.
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Последнее: В Хорватии на выборах президента лидирует бывший премьер-министр, лидер оппозиционной Социал-демократической партии страны Зоран Миланович. По предварительным данным, на состоявшемся в5 января втором туре выборов, за него проголосовали 53% избирателей. Действующий президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которую поддерживает правящая партия «Хорватское демократическое содружество», набирает 47% голосов. В первом туре президентских выборов, который состоялся две недели назад, Миланович получил […]
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