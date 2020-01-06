Трамп пригрозил Ираку санкциями за требование вывести войска США

Президент США Дональд Трамп пригрозил Ираку серьезными санкциями, в случае, если Багдад предпримет «враждебные действия» в отношении Вашингтона. В частности, речь идет о требовании вывести американские войска из страны. «Иранские санкции покажутся Багдаду мелочью», заявил президент.

По словам Трампа, американские военные не покинут территорию Ирака, пока страна не заплатит за авиабазу, которую построили США. «Строительство стоило миллиарды долларов. Мы не уйдем, если они не заплатят нам за это», – уточнил Трамп.

Накануне парламент Ирака на экстренном заседании принял резолюцию с призывом вывести все иностранные войска с территории страны. Это стало реакцией на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в аэропорту Багдада 3 января по приказу Дональда Трампа.

Парламент Ирака также призвал к запрету любой иностранной военной активности на иракской территории, в воздушном пространстве или в территориальных водах, какими бы обстоятельствами такая активность не объяснялась.

В настоящее время в Ираке находятся 5 тысяч военнослужащих США.

В Госдепартаменте США призвали правительство Ирака переосмыслить это решение, отметив важность прочного партнерства двух стран в сфере борьбы с террористической группировкой «Исламское государство». К продолжению сотрудничества в этом направлении призвали лидеры Германии, Франции и Великобритании.

Один из самых влиятельных чиновников Ирана – командир элитного подразделения иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала-майора Касем Сулеймани был убит ночью 3 января вблизи международного аэропорта Багдада в Ираке во время спецоперации США: она готовилась по личному приказу президента Трампа.

Сулеймани был убит спустя несколько дней после того, как шиитские группировки, которые связывают с КСИР и «Кудс», попытались взять штурмом посольство США в Багдаде. Силы безопасности Ирака применили для обороны слезоточивый газ, а охрана внутри здания посольства бросала шумовые гранаты для разгона протестующих.

Сразу после этого Вашингтон заявил о приостановке деятельности посольства, эвакуировал его сотрудников и призвал всех американских граждан покинуть Ирак. В Пентагоне подтвердили, что военные начали операцию по устранению иранского генерала именно по указанию Дональда Трампа.

5 января Трамп заявил, что США готовы «очень быстро и очень сильно» нанести удар по 52 целям в Иране, которые «являются весьма значительными и важными для Ирана и иранской культуры», если Тегеран атакует американцев из-за убийства иранского генерала Касема Сулеймани.

Ранее НАТО приостановило проведение тренингов и учебных занятий для сотрудников иракских служб безопасности и представителей вооруженных сил Ирака в целях безопасности нескольких сотен сотрудников миссии.

Парламент Ирака принял резолюцию с призывом вывести все иностранные войска с территории страны.

В Багдаде 4 января ракетному обстрелу подверглась так называемая «зеленая зона» – одна из ракет упала в районе, где находится посольство США.

В различных городах США прошли антивоенные акции.

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