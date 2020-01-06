В Огайо женщина с «мертвым мозгом» благополучно очнулась от комы через 7 месяцев

Пролежавшая 7 месяцев в коме женщина, мозг которой все это время не подавал никакой активности и был в итоге признан "мертвым", внезапно пришла в сознание.

31-летняя афроамериканка Кертиша Брэбсон, мать двоих детей, страдала от приступов эпилепсии и в сентябре 2018 года после очередного приступа она стала вести себя очень необычно.

По словам матери Кертиши, она искала вещи, которых у нее не было, пыталась танцевать, словно она слышит музыку и находится на музыкальном концерте или просто болтала всякую чепуху из головы.

В больнице врачи поставили Кертише диагноз Анти-NMDA-рецепторный энцефалит — это очень тяжелая форма энцефалита (воспаления головного мозга), при которой иммунная система организма борется со своими же собственными клетками, ошибочно принимая их за чужеродные.

При таком диагнозе очень вероятны многие серьезные негативные последствия, в том числе быстрый летальный исход, поэтому когда Кертиша вскоре впала в кому, врачи не удивились.

Шли недели, потом месяцы, Кертиша все так и лежала в коме, а ее мозг не показывал стандартной умственной активности. Поэтому врачи стали говорить, что мозг женщины по сути уже умер и что ее тело сейчас живет лишь из-за того, что находится под аппаратами жизнеобеспечения.

Спустя три месяцев комы врачи сказали матери Кертиши, что пора уже отключать ее от аппаратов, однако женщина воспротивилась и начала бегать по инстанциям и просить врачей подольше продержать ее дочь в больнице.

"Я не врач и у меня нет никаких знакомых врачей, я даже вообще не ходила в школу, когда была ребенком. Однако когда такое происходит с твоим собственным ребенком, ты сделаешь все, что в твоих силах, чтобы вернуть его к себе", — утверждает Кертиз Уильямс, мать Кертиши.

Кертиз добилась того, что тело Кертиши решили оставить под аппаратами и перевезли в другую больницу, в Векснерский медицинский центр при университете Огайо в Колумбусе. Там Кертиша пролежала в коме еще четыре месяца, а 7 апреля 2019 года внезапно пришла в себя.

"О, Боже мой! Мы просто прыгали от счастья и кричали, никто из нас не спал в то раннее утро!", — утверждает Кертиз.

Доктор Шраддха Майнали, один из врачей Векснерского центра, лечивших Кертишу, вспоминает тот момент:

"Один из моих стажеров, который дежурил в ту ночь в больнице, отправил мне сообщение в котором написал "Ты не поверишь, что я видел сегодня, Кертиша открывала глаза и могла выполнять простые команды!".

Через несколько месяцев реабилитации Кертише стало настолько лучше, что ее выписали из больницы и это Рождество она уже встречала со своей семьей дома.

В СМИ не указывается как себя сейчас чувствует женщина и на каком уровне у нее восстановились умственные способности, однако доктор Майнали говорит, что есть все надежды на то, что вскоре она снова будет жить нормальной жизнью.

Доктор Шраддха Майнали

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Последнее: Пролежавшая 7 месяцев в коме женщина, мозг которой все это время не подавал никакой активности и был в итоге признан "мертвым", внезапно пришла в сознание. 31-летняя афроамериканка Кертиша Брэбсон, мать двоих детей, страдала от приступов эпилепсии и в сентябре 2018 года после очередного приступа она стала вести себя очень необычно. По словам матери Кертиши, она […]