Ни хренасе расценки у них в Таиланде — 20 тысяч рублей за 30 секунд секса!

06.01.2020, 9:38, Разное

Russian tourists caught on camera having sex on beach issue grovelling apology
Российская  пара, среди бела дня  занимавшаяся сексом на пляже  в Паттайе, смиренно попросила  прощения за этот инцидент 

Katherine Davison

Sunday, 5 January 2020 

Пара извиняется за секс на пляже  (Source: Viral Press)

Туристы,  попавшие в объектив видеокамеры занимающимися сексом на  пляже, смиренно принесли свои извинения. Credit: ViralPress

Warning: Viewer discretion is advised

Пара, смущенная тем что  была заснята занимающейся  сексом на пляже, смиренно  принесла полицейским свои искренние  извинения.

Сначала,  российские туристы Роман Григоренко, 26 лет, и Дарья Виноградова, 19 лет, праздновали Новый год,  затем они покинули бар и отправились отдыхать на пляж у моря в Паттайе, Таиланд.

Смотрите видео выше

Пара продолжала пить пиво  из бутылок, а так как их  «переполняло возбуждение» они начали предаваться любовным играм на песке.

На видео, снятом удивленным зрителем, видно, как Дарья оседлала своего партнера, затем  сняла свои джинсовые шорты и расстегнула джинсы Романа.

Затем мужчина сел на нее, и они около 30 секунд  занимались любовью, после чего вернулись в свой отель.

Туристы,  попавшие в объектив видеокамеры занимающимися сексом на пляже, приносят свои  извинения. Credit: ViralPress

Видеозапись игрищ  на пляже была передана полиции и  она сразу же отрядила главного полицейского района  и еще пятерых человек, чтобы поймать парочку.

Выступая на пресс-конференции, подполковник полиции Пияпонг Энсарн сказал: “Такой поступок  разрушает положительный имидж Паттайи как туристического курорта. Офицеры были немедленно отправлены на пляж в поисках улик”.

Романа и Дарью опознали по записям камер видеонаблюдения, а полицейские использовали  эти записи, чтобы проследить их путь до ближайшего отеля.

«Я прошу прощения за оскорбление граждан и нанесение ущерба репутации города»

Оба  они были арестованы и допрошены по подозрению в  публичном совершении непристойных действий.

Кадры показывают пару, оба  в хирургических масках, чтобы скрыть свои лица, смиренно  приносящую извинения следуя местным обычаям, сложив руки в молитвенном  жесте.

Роман сказал: «Я прошу прощения за то, что оскорбил  граждан и нанёс ущерб репутации города. Мы сожалеем о  случившемся.»

Полковник полковник Пияпонг Энсарн сказал, что пара была оштрафована и освобождена.

Он добавил: «Оба туриста признались, что они —  люди из видеозаписи. Перед инцидентом они пошли встречать Новый год. Они вышли из бара на Уокинг-стрит, а затем сидели  на пляже и продолжали пить алкоголь.

«Они сказали, что почувствовали сексуальное возбуждение и потому, что были в состоянии алкогольного опьянения, потеряли понимание того, где они находятся, и начали заниматься сексом.

«Хороший гражданин  увидел их и снял видео, которое он передал нам, чтобы  отследить их и произвести арест».

Russians fined for sex on Pattaya beach
Русская пара оштрафована за  секс на пляже в Паттайе

PUBLISHED : 5 JAN 2020 

WRITER: WASSAYOS NGAMKHAM

Роман Григоренко, 26 лет (справа), и его партнер Дарья Виноградова, 19 лет, в полицейском участке Паттайи приносят свои извинения за секс на пляже Паттайи в субботу вечером. (Police photo)

PATTAYA:  Русская пара была арестована и оштрафована за секс на пляже Паттайи среди бела дня в субботу.

Туристическая полиция сообщила, что они арестовали 26-летнего Романа Григоренко и его 19-летнюю партнершу Дарию Виноградову на пляже около 15:30 в субботу после того, как их видели, как они занимались сексом.

Они были доставлены в полицейский участок Паттайи и обвинены  в совершении непристойных и порнографический действий в общественном  месте. Они были оштрафованы на 5000 бат каждый (т.е. в  общей сложности немногим более 20000 руб,  примечание переводчика, perevodika.ru) — наивысший возможный штраф за нарушение.

Туристическая полиция заявила, что оба туриста были пьяны. Они  рассказали что прогуливаясь по пляжу, они не видели никого в непосредственной близости и начали заниматься сексом.



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