Ни хренасе расценки у них в Таиланде — 20 тысяч рублей за 30 секунд секса!

Russian tourists caught on camera having sex on beach issue grovelling apology

Российская пара, среди бела дня занимавшаяся сексом на пляже в Паттайе, смиренно попросила прощения за этот инцидент

Katherine Davison

Sunday, 5 January 2020

Пара извиняется за секс на пляже (Source: Viral Press)

Туристы, попавшие в объектив видеокамеры занимающимися сексом на пляже, смиренно принесли свои извинения. Credit: ViralPress

Пара, смущенная тем что была заснята занимающейся сексом на пляже, смиренно принесла полицейским свои искренние извинения.

Сначала, российские туристы Роман Григоренко, 26 лет, и Дарья Виноградова, 19 лет, праздновали Новый год, затем они покинули бар и отправились отдыхать на пляж у моря в Паттайе, Таиланд.

Пара продолжала пить пиво из бутылок, а так как их «переполняло возбуждение» они начали предаваться любовным играм на песке.

На видео, снятом удивленным зрителем, видно, как Дарья оседлала своего партнера, затем сняла свои джинсовые шорты и расстегнула джинсы Романа.

Затем мужчина сел на нее, и они около 30 секунд занимались любовью, после чего вернулись в свой отель.

Туристы, попавшие в объектив видеокамеры занимающимися сексом на пляже, приносят свои извинения. Credit: ViralPress

Видеозапись игрищ на пляже была передана полиции и она сразу же отрядила главного полицейского района и еще пятерых человек, чтобы поймать парочку.

Выступая на пресс-конференции, подполковник полиции Пияпонг Энсарн сказал: “Такой поступок разрушает положительный имидж Паттайи как туристического курорта. Офицеры были немедленно отправлены на пляж в поисках улик”.

Романа и Дарью опознали по записям камер видеонаблюдения, а полицейские использовали эти записи, чтобы проследить их путь до ближайшего отеля.

«Я прошу прощения за оскорбление граждан и нанесение ущерба репутации города»

Оба они были арестованы и допрошены по подозрению в публичном совершении непристойных действий.

Кадры показывают пару, оба в хирургических масках, чтобы скрыть свои лица, смиренно приносящую извинения следуя местным обычаям, сложив руки в молитвенном жесте.

Роман сказал: «Я прошу прощения за то, что оскорбил граждан и нанёс ущерб репутации города. Мы сожалеем о случившемся.»

Полковник полковник Пияпонг Энсарн сказал, что пара была оштрафована и освобождена.

Он добавил: «Оба туриста признались, что они — люди из видеозаписи. Перед инцидентом они пошли встречать Новый год. Они вышли из бара на Уокинг-стрит, а затем сидели на пляже и продолжали пить алкоголь.

«Они сказали, что почувствовали сексуальное возбуждение и потому, что были в состоянии алкогольного опьянения, потеряли понимание того, где они находятся, и начали заниматься сексом.

«Хороший гражданин увидел их и снял видео, которое он передал нам, чтобы отследить их и произвести арест».

Russians fined for sex on Pattaya beach

Русская пара оштрафована за секс на пляже в Паттайе

PUBLISHED : 5 JAN 2020

WRITER: WASSAYOS NGAMKHAM

Роман Григоренко, 26 лет (справа), и его партнер Дарья Виноградова, 19 лет, в полицейском участке Паттайи приносят свои извинения за секс на пляже Паттайи в субботу вечером. (Police photo)

PATTAYA: Русская пара была арестована и оштрафована за секс на пляже Паттайи среди бела дня в субботу.

Туристическая полиция сообщила, что они арестовали 26-летнего Романа Григоренко и его 19-летнюю партнершу Дарию Виноградову на пляже около 15:30 в субботу после того, как их видели, как они занимались сексом.

Они были доставлены в полицейский участок Паттайи и обвинены в совершении непристойных и порнографический действий в общественном месте. Они были оштрафованы на 5000 бат каждый (т.е. в общей сложности немногим более 20000 руб, примечание переводчика, perevodika.ru) — наивысший возможный штраф за нарушение.

Туристическая полиция заявила, что оба туриста были пьяны. Они рассказали что прогуливаясь по пляжу, они не видели никого в непосредственной близости и начали заниматься сексом.

