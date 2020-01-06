Российский хоккеист поцеловал герб и вызвал недоумение у шведов

Российский хоккеист заявил, что любит свою страну, потому и целует герб.
Нападающий сборной России по хоккею Александр Хованов после того, как забил гол в ворота национальной шведской команды, сделал свой любимой жест. Хованов поцеловал герб России на своей форме, причем, по случайному стечению обстоятельств, произошло это как раз, когда он находился у скамейки запасных шведской команды. Однако почему-то именно это вызвало недоумение у шведов. А у некоторых даже какое-то чувство обиды.
«Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна России. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально, — цитирует «КП» слова форварда молодежной сборной Швеции Альбина Эрикссона.
Его поддержал партнер по команде Самуэль Фагемо, который сказал, что это было знаком неуважения к сопернику со стороны игроков сборной России.
«Это хоккей, эмоции. Но это все равно проявление неуважения», — сказал он в интервью Aftonbladet.
Впрочем, российский хоккеист даже не обратил на это внимание, но ответил спортивным соперникам.
«Да, просто люблю свою страну, рад был», — прокомментировал Хованов sportbox.ru.
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