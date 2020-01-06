Российский хоккеист поцеловал герб и вызвал недоумение у шведов

Российский хоккеист заявил, что любит свою страну, потому и целует герб.

Нападающий сборной России по хоккею Александр Хованов после того, как забил гол в ворота национальной шведской команды, сделал свой любимой жест. Хованов поцеловал герб России на своей форме, причем, по случайному стечению обстоятельств, произошло это как раз, когда он находился у скамейки запасных шведской команды. Однако почему-то именно это вызвало недоумение у шведов. А у некоторых даже какое-то чувство обиды.

«Они очень обиделись, когда канадец не снял шлем во время исполнения гимна России. Но, видимо, проезжать мимо нашей скамейки и демонстративно целовать герб — это нормально, — цитирует «КП» слова форварда молодежной сборной Швеции Альбина Эрикссона.

Его поддержал партнер по команде Самуэль Фагемо, который сказал, что это было знаком неуважения к сопернику со стороны игроков сборной России.

«Это хоккей, эмоции. Но это все равно проявление неуважения», — сказал он в интервью Aftonbladet.

Впрочем, российский хоккеист даже не обратил на это внимание, но ответил спортивным соперникам.

«Да, просто люблю свою страну, рад был», — прокомментировал Хованов sportbox.ru.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Обеднение населения ведет к росту спроса на базовые продукты питания и, как следствие, к их удорожанию. В первую очередь это касается хлеба, выпечки, яиц, овощей, фруктов. Об этом URA.RU рассказали опрошенные эксперты. Директор центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда предупредила, что подорожать могут, например, овощи открытого грунта — картофель, морковь, лук, свекла. Она пояснила, что […]