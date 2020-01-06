Киев объяснил появление Зеленского на элитном курорте

Президент Украины Владимир Зеленский с семьей были замечены в отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel в Омане. Об этом сообщает Strana.ua.
Издание публикует фотографии из отеля, сделанные, предположительно, 5 января, на которых похожий на Зеленского житель в фиолетовой футболке, кепке и очках сидит за столиком.
Отмечается, что расположенная на берегу Оманского залива недалеко от столицы Маската гостиница, в которой остановился глава государства, считается одной из самых роскошных в стране — стоимость ночи в президентском люксе там доходит до €4 тыс.
Как подтвердил Офис президента Украины в Telegram, Зеленский действительно находится в Омане. Туда он прибыл на рейсовом самолете вместе с семьей на собственные средства. «В Омане у главы государства запланированы встречи на высшем уровне», — говорится в сообщении. Зеленский обсудит с властями страны торгово-экономические отношения и инвестиции в украинскую экономику.
Ранее в январе сообщалось, что президент Украины в 2019 году задекларировал 4,88 миллионов грн (более $200 тыс.) дохода, полученного от использования торговой марки студии «Квартал 95», которую он основал.
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