Убитого США иранского генерала везли в последний путь на американской машине

Прощаться с Касемом Сулеймани пришли десятки тысяч человек.

Похороны иранского генерала Касема Сулеймани собрали десятки, если не сотни тысяч человек. Несмотря на то, что высокопоставленный военный был убит по приказу президента США, его тело везли на машине американского производства Chevrolet.

Генерал Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 2 января во время авианалета на аэропорт Багдада. Военный занимал пост главы подразделения «Аль-Кудс», которое отвечает за организацию разведопераций за рубежом.

В убийстве Сулеймани многие видят возможный триггер к началу Третьей мировой войны. Иранские власти пообещали отомстить США. Над мечетью в иранском Куме был поднят красный флаг мести — он будет развеваться, пока иранцы не отплатят за смерть своего военачальника. Парламент Ирана проголосовал за вывод иностранных войск из страны.

Дональд Трамп в свою очередь заявил, что на агрессивные действия со стороны Тегерана ответит ударами по 52 иранским целям, включая памятники культуры.

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