«Моя родня поверила мне лишь когда мои племянники стали видеть те же пугающие вещи, что я видел в детстве»

"Свои первые 23 года я провел в одной и той же спальне одного и того же дома. Этот дом был построен в 1950-х годах на месте, где ранее стояла молочная ферма. Возможно, эти подробности являются важными.

Моя комната находилась наверху прямо над гостиной и в нее вела лестница. На самой вершине лестницы находится еще одна небольшая площадка, которую сначала использовали как склад для ненужных вещей, а потом как дополнительную игровую площадку для моих племянников.

В этом доме за все эти годы я испытал огромное количество странных и пугающих вещей, пока не стал взрослым и не переехал в свое жилье.

Когда мне было 5 лет, я часто просыпался с ощущением, что в ногах моей кровати кто-то сидит или тянет меня за ноги. Я просыпался из-за того, что кто-то стучал в мои окна, а когда я бежал к окну, я никого там не видел. Я слышал, как что-то царапается в стенах, а мои кошки, которые спали со мной на кровати, могли внезапно с испуганным видом уставиться в пустой угол и начать шипеть на кого-то.

Я видел пугающие вещи и в других местах этого дома, свет сам собой включался и выключался, шкафы открывались и закрывались сами по себе, регулятор громкости на нашем магнитофоне тоже мог сам собой убавляться или прибавляться.

Когда я был подростком, я несколько раз просыпался ночью и видел как в моих ногах сидит со скрещенными по турецки ногами молодой мужчина и бормочет какие-то ругательства, но смысл его слов я никогда не мог разобрать.

Но куда больше, чем моя комната и площадка наверху лестницы меня пугала пустующая комната, которая находилась в том же коридоре наверху, что и моя комната и через которую надо было пройти, чтобы дойти до спальни моих родителей.

Даже при свете ламп я постоянно ощущал, что в ней что-то сидит, что затаилось и лишь ждет подходящего момента для нападения. Иногда я даже ощущал, как меня касаются чьи-то руки в этой комнате.

Когда мне было 9-10 лет, однажды летом мы сделали в нашем доме капитальный ремонт и внутри и снаружи. В какой-то момент мои родители ушли в гости к соседям, а я остался дома один. И вот я как раз выходил из ванной, что находится в конце коридора наверху, когда ощутил направленный на меня взгляд. А когда я посмотрел в сторону лестницы, то заметил там лицо маленькой девочки.

У нее были огромные глаза, кожа казалась голубоватого цвета, а темные волосы выглядели мокрыми. Я мог видеть лишь ее голову и одну руку, которой она держалась за прутья перил, все остальное ее тело резко исчезало где-то позади, словно его вообще не было.

Это видение быстро исчезло, после чего я побежал к домашнему радиотелефону, схватил его и выбежал на улицу, после чего начал звонить маме. От страха я едва мог что-то говорить и лишь просил родителей поскорее придти домой. Однако мама мне не поверила, она сказала, что я это выдумал или мне просто показалось.

Мои родители и в остальных случаях очень редко мне верили. Отец даже не хотел слушать мои рассказы, а мама иногда говорила, что призраки не могут причинить мне вред и что она сама никогда ничего странного тут не видела.

Все это очень сильно меня расстраивало и я даже ощущал, что может быть я схожу с ума. Даже будучи взрослым и разговаривая с мамой об этом, мама мне не верила.

Но сейчас этим домом владеет мой младший брат и он живет там со своей женой и пятью детьми — двумя дочерьми и тремя сыновьями. В доме также до сих пор живут мои родители.

И вот некоторое время назад мои племянники начали просыпаться по ночам и рассказывать, что в их дома что-то плохое, а иногда они просыпаются с криками и говорят, что что-то ударило им в лицо и разбило им нос до крови.

Двое из моих племянников сейчас живут в той комнате, которая была рядом со спальней родителей и они постоянно держат свою дверь открытой, чтобы у них был визуальный контакт с другими детьми, которые живут в моей комнате. И некоторое время назад, просыпаясь ночью, они видели темный силуэт человека, стоящего в дверном проеме. Он стоял, загораживая собой весь проем и потом исчез.

Потом моя 9-летняя племянница прибежала ночью в спальню своих родителей и в слезах пояснила им, что видела девочку с мокрыми волосами и очень большими глазами, которая стояла позади большого темного человека. ЕЕ пытались успокоить, но она еще долго повторяла и повторяла об этом и говорила, что это все было по настоящему.

Когда я об этом услышал, я снова пояснил родным о том, что видел в детстве те же самые вещи и испытывал такие же переживания.

Я не знаю, что это такое, является ли это злым и кто такие этот темный человек и маленькая девочка. Однако я ощущал присутствие зла и видел ту же самую девочку.

Я пытался найти информацию о предыдущих владельцах этого дома, но обнаружил лишь о самом последнем, у которого не было ни жены, ни детей и который выехал из дома перед тем как в него заехала наша семья. Мои родители, как оказалось, потом несколько раз общались с этим человеком и по их словам он был очень дружелюбным и нормальным".

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