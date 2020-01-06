Календарь: 6 января — День бывшей жены Путина

В этот день в 1958 году родилась Людмила Шкребнева (ныне Очеретная) — с 1983 по 2013 состоявшая в браке с президентом РФ Владимиром Путиным.

Ее отец был почтальоном, затем — токарем-револьверщиком на Калининградском заводе «Торгмаш». Мама работала кассиром автоколонны. В раннем возрасте Людмила Путина носила фамилию родителей – Шкребнева. Именно под этим именем ее знали школьные друзья и коллеги по работе. Будущая первая леди работала почтальоном, санитаркой, аккомпаниатором, стюардессой.

Лишь только в 1981-м году, определившись со своими пристрастиями и жизненными приоритетами, Людмила Шкребнева поступила в Ленинградский государственный университет и переехала в город на Неве. Здесь она начала учиться на филолога-романиста и изучать сразу несколько иностранных языков. Судьбоносная встреча Людмилы Шкребневой с ее будущим супругом состоялась в 1981-м году во время совместного посещения ленинградского концерта Аркадия Райкина.

Встреча переросла в роман и двадцать восьмого июля 1983 года пара официально узаконила свои отношения. В браке с Владимиром Путиным Людмила родила двух дочерей — Марию и Катерину. В 2013 году супруги официально заявили о разводе. В январе 2016 ряд СМИ сообщили о новом браке бывшей первой леди России. Второй муж Людмилы, Артур Очеретный, младше её на 22 года.

События дня:

1813 г. — Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны.

1884 г. — Пауль Нипков подал патентную заявку на изобретение электрического телескопа, ставшего основой для механического телевидения.

1943 г. — для личного состава Красной армии введены погоны.

Именинники:

Артем, Евгения, Клавдия, Николай, Сергей.

Родились:

Жанна д’Арк (1412 — 1431 гг.) — национальная героиня Франции.

Николай Крючков (1911 – 1994 гг.) — советский киноактер.

Адриано Челентано (1938 г.) — итальянский киноактер, эстрадный певец.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: США расторгли соглашение в одностороннем порядке еще в 2018 году Иран 5 января заявил об окончательном разрыве так называемой ядерной сделки. Соглашение о прекращении Ираном обогащения урана в обмен на снятие санкций действовало с 2015 года, договор был заключен между Ираном и США при участии стран-посредниц – России, Китая, Франции, Германии и Великобритании. Более Иран […]