Оперативному дежурному Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) поступило экстренное сообщение о срочной эвакуации.

Спасатели спустили потерявшую сознание крановщицу с 90-метровой высоты

В Новосибирске накануне вечером произошло ЧП. Работавшая на стройплощадке в башенном кране крановщица потеряла сознание. Оперативному дежурному Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) поступило экстренное сообщение о срочной эвакуации. На стройплощадку тут же отправился оперативный экипаж, который, прибыв на место, выяснил, что у женщины проявилась сильнейшая аллергическая реакция: все конечности и шея отекли настолько, что крановщица не может двигаться – любое действие вызывает у нее сильнейшую боль. После недолгих размышлений спасатели решили эвакуировать женщину при помощи альпинистского снаряжения. Подготовка к спуску и сам спуск заняли около часа. Женщину сразу же передали дежурившей бригаде медиков.

Видео: Спасатели МАСС во ВКонтакте

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: США расторгли соглашение в одностороннем порядке еще в 2018 году Иран 5 января заявил об окончательном разрыве так называемой ядерной сделки. Соглашение о прекращении Ираном обогащения урана в обмен на снятие санкций действовало с 2015 года, договор был заключен между Ираном и США при участии стран-посредниц – России, Китая, Франции, Германии и Великобритании. Более Иран […]