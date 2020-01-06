Спасатели спустили потерявшую сознание крановщицу с 90-метровой высоты

06.01.2020, 9:33, Новости дня

Оперативному дежурному Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) поступило экстренное сообщение о срочной эвакуации.

Спасатели спустили потерявшую сознание крановщицу с 90-метровой высоты

В Новосибирске накануне вечером произошло ЧП. Работавшая на стройплощадке в башенном кране крановщица потеряла сознание. Оперативному дежурному Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) поступило экстренное сообщение о срочной эвакуации. На стройплощадку тут же отправился оперативный экипаж, который, прибыв на место, выяснил, что у женщины проявилась сильнейшая аллергическая реакция: все конечности и шея отекли настолько, что крановщица не может двигаться – любое действие вызывает у нее сильнейшую боль. После недолгих размышлений спасатели решили  эвакуировать женщину при помощи альпинистского снаряжения. Подготовка к спуску и сам спуск заняли около часа. Женщину сразу же передали дежурившей бригаде медиков.

Видео: Спасатели МАСС во ВКонтакте



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: США расторгли соглашение в одностороннем порядке еще в 2018 году Иран 5 января заявил об окончательном разрыве так называемой ядерной сделки. Соглашение о прекращении Ираном обогащения урана в обмен на снятие санкций действовало с 2015 года, договор был заключен между Ираном и США при участии стран-посредниц – России, Китая, Франции, Германии и Великобритании. Более Иран […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика