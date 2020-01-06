Оперативному дежурному Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) поступило экстренное сообщение о срочной эвакуации.
Спасатели спустили потерявшую сознание крановщицу с 90-метровой высоты
В Новосибирске накануне вечером произошло ЧП. Работавшая на стройплощадке в башенном кране крановщица потеряла сознание. Оперативному дежурному Муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) поступило экстренное сообщение о срочной эвакуации. На стройплощадку тут же отправился оперативный экипаж, который, прибыв на место, выяснил, что у женщины проявилась сильнейшая аллергическая реакция: все конечности и шея отекли настолько, что крановщица не может двигаться – любое действие вызывает у нее сильнейшую боль. После недолгих размышлений спасатели решили эвакуировать женщину при помощи альпинистского снаряжения. Подготовка к спуску и сам спуск заняли около часа. Женщину сразу же передали дежурившей бригаде медиков.
Видео: Спасатели МАСС во ВКонтакте
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