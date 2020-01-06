Мнение: Математика лишнего веса

Среднестатистический человек обожает две вещи: вкусно поесть и не пойти на работу. Когда эти две вещи совпадают по времени, случается известная каждой бабе катастрофа. Называется «плюс три кило».

В новогодние праздники, когда на работу — не надо, а холодильник забит высококалорийной, но такой душевной едой, и все вокруг только и делают, что жрут, вы набираете вес.



Фото: 123rf.com

И, в общем-то, в этом нет ничего ужасного, но только при условии: те 2-3 кило, что вы нажрали за праздники, вы сбросите. Если забьёте на них сейчас, то постепенно привыкнете к новой цифре на весах, а это — уже опасно.

Чем опасно?

За праздники — 3 кило, к лету — ещё 2. За год из таких вот «3+2+2+3» незаметно сложится целая «десяточка», а это — уже 2 размера плюсом.

Именно так случается переход т из модельного размера желанных женщин в скучный размер «счастливых жён и матерей». Именно так XS-ки становятся М-ками, а S-ки мутируют в L-ки.

И вот уже продавец советует лёгкой и изящной в прошлом женщине примерить вещи размера L.

А как она дошла до жизни такой — в таком большом теле, которое не соответствует её самоощущению худышки — женщина толком и не понимает. Как-то незаметно для самой себя дошла.

Сначала свыклась с одной цифрой на весах, потом — с другой. В какой-то момент купила джинсы на размер больше. Пошло-поехало. И вот уже она — не худышка, а толстуха, которая ненавидит себя за то, что не может остановиться жрать.

Кошмар, правда?

Так вот чтобы не обнаружить себя в таком вполне себе неотдалённом кошмаре собственной жизни, завязывайте с новогодней обжираловкой прямо сейчас. Пожрали — и хватит с вас!

Урезайте суточный калораж, чтобы выйти на работу в своём нормальном весе, без этих вот пресловутых «плюс три кило», с которых, собственно, и начинается для миллионов женщин размер L. Все толстые женщины — за ооочень редким исключением — когда-то были худыми.

А если вы — уже в числе этих толстых (некогда худых) женщин — тем более, хватит жрать! Неужели хотите прожить свою единственную, драгоценную-предрагоценную жизнь толстухой?

Начните новый год с серьёзного отношения к своему весу. Отслеживайте его. Не игнорируйте набор даже одного килограмма. Худейте!Худеть сегодня — очень просто.

Мои друзья — ребята из сервиса здорового питания Grow Food — привезут вам готовые блюда в контейнерах с разбивкой по калорийности, белкам, жирам и углеводам. Ваша задача — их разогреть и не жрать ничего, кроме того, что вам привезли.

Вообще ничего. Никаких самостоятельных перекусов. Только завтраки, обеды и ужины от Grow Food.

Если вы — из тех, кто хорошо худеет, питаясь часто, но небольшими порциями, то закажите пятиразовое питание от Grow Food (Меню Super Fit или Fit). Это комфортный режим похудения, вообще без напряга с вашей стороны.

Если хотите похудеть как можно быстрее, попробуйте трёхразовое питание Express Fit, но еды будет меньше, предупреждаю.

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Отдохните от продуктовых магазинов и готовки. Займитесь йогой. Сходите уже, наконец, в спортзал. Начните читать хорошие книги вместо того, чтобы сначала торчать у плиты, а потом обжираться тем, что вы там наготовили. Повкуснее. Покалорийнее. Плюс три кило.

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Обжирались в праздники? Признавайтесь! Что жрали? Сколько килограммов нажрали? От жрачки не тошнит ещё?

Я вас слушаю очень внимательно.

Источник: Лена Миро

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