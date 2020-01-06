Мнение: Матч на первенство мира Цзюй Вэньцзюнь — Горячкина

В Шанхае начался матч за женскую шахматную корону по классическим шахматам.

С действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в борьбу вступила россиянка Александра Горячкина.



Церемония открытия в Шанхае.

Трансляция с комментариями гроссмейстера Сергея Шипова.

Трансляция с комментариями международных гроссмейстеров Надежды Косинцевой и Карины Амбарцумовой.

Текстовая транлсяция на сайте ChessPro — https://chesspro.ru/chessonline/app2/34767

Первая половина матча проходит в Шанхае, вторая – во Владивостоке.

Победительницей становится участница, набравшая 6,5 очков. В случае счета 6:6 проводится тай-брейк. Призовой фонд составляет 500 000 евро. Победительница получает 60% от этой суммы (или 55% в случае тай-брейка).

Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.

Игровые дни: 5-6, 8-9, 11-12 января (Шанхай), 16-17, 19-20, 22-23 января (Владивосток). Тай-брейк: 24 января.

Начало игры в 10.30 (Шанхай) и в 8.30 msk (Владивосток).



Первый ход делает консул России в Шанхае.

Удачи Александре!

Источник: Colonel Cassad

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