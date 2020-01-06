Мнение: Матч на первенство мира Цзюй Вэньцзюнь — Горячкина

В Шанхае начался матч за женскую шахматную корону по классическим шахматам.
С действующей чемпионкой мира китаянкой Цзюй Вэньцзюнь в борьбу вступила россиянка Александра Горячкина.
Церемония открытия в Шанхае.
Трансляция с комментариями гроссмейстера Сергея Шипова.
Трансляция с комментариями международных гроссмейстеров Надежды Косинцевой и Карины Амбарцумовой.
Текстовая транлсяция на сайте ChessPro — https://chesspro.ru/chessonline/app2/34767
Первая половина матча проходит в Шанхае, вторая – во Владивостоке.
Победительницей становится участница, набравшая 6,5 очков. В случае счета 6:6 проводится тай-брейк. Призовой фонд составляет 500 000 евро. Победительница получает 60% от этой суммы (или 55% в случае тай-брейка).
Контроль времени: 90 минут на 40 ходов, затем 30 минут до конца партии с добавлением 30 секунд на каждый ход, начиная с первого.
Игровые дни: 5-6, 8-9, 11-12 января (Шанхай), 16-17, 19-20, 22-23 января (Владивосток). Тай-брейк: 24 января.
Начало игры в 10.30 (Шанхай) и в 8.30 msk (Владивосток).
Первый ход делает консул России в Шанхае.
Удачи Александре!
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Ученые Корнеллского университета предупредили, что передача контроля над ядерными вооружениями искусственному интеллекту может закончиться «апокалиптической войной в стиле «Терминатора». Специалисты американского Корнеллского университета, входящего в Лигу плюща, подготовили доклад, из которого следует, что все больший сдвиг в сторону автоматизации и роботизации может привести к тому, что машины «выйдут из-под контроля» и объявят войну человечеству – […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Суд присудил 3,3 млн иен японскому символу движения #MeToo / 19 декабря
- Местная власть установила счетчик на уличную водоколонку / 1 декабря
- Москва высылает из страны двух немецких дипломатов: это результат расследования убийства Хангошвили в Берлине / 12 декабря
- 24 Horas — РФ репатриирует своих детей из Сирии, чтобы уберечь их от влияния исламистов / 28 декабря
- На Донбассе был ранен украинский военный, боевики пять раз нарушили режим прекращения огня – штаб ООС / 17 декабря
- Киев подал иск против пророссийских боевиков из-за казней девяти военнослужащих на Донбассе / 5 декабря
- Бренд Nissan передумал выпускать кроссовер Ariya под маркой Infiniti / 13 декабря
- Посол Казахстана заявил о договоренности по транзиту нефти в Белоруссию через Россию / 26 декабря