Дочь Сулеймани предупредила Трампа о мести за смерть отца

Дочь убитого командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани Зейнаб напомнила президенту США Дональду Трампу, что на смерть ее отца последует ответная реакция, информирует Reuters со ссылкой на Государственное телевидение.

В ходе траурной церемонии Зейнаб Сулеймани заявила, что после смерти ее отца для США и Израиля наступил «темный день», передает ТАСС.

«Безумный Трамп, не думай, что смерть отца означает, что все кончено», – сообщила дочь иранского генерала.

Ранее Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси резко раскритиковала военную операцию, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Также стало известно, что палата представителей Конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий американского президента по Ирану. Такое решение последовало после того, как Трамп пригрозил Ирану в случае ответной атаки нанести «непропорциональный» удар и сообщил о праве США уничтожать иранские культурные объекты.

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