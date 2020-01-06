Ксения Собчак приревновала возлюбленного к лыжному инструктору

Ксения Собчак приревновала своего возлюбленного Константина Богомолова к лыжному инструктору. Мужчина поспешил успокоить супругу и опроверг её подозрения.

В настоящий момент пара проводит время, отдыхая на одном из горнолыжных курортов. Телеведущая сама не против катания и даже приобщила к этому своего супруга. Режиссёр отметил, что ему легко даются спуски, и уже на второй день он вышел на синюю трасу, а на третий планирует покорить и красную. Ксения Собчак похвалила его за стремление, но и не упустила возможности поинтересоваться причиной такого разительного прогресса, отметив красоту инструктора по катанию.

«Ну у тебя очень симпатичная инструкторша», — говорит Ксения.

Константин Богомолов незамедлительно поспешил успокоить жену и объяснил, что вдохновляется не этим. Главным пунктом в успехе для него является запрет на допинг и немного глинтвейна перед катанием.

Поклонники поблагодарили Ксению Собчак за такое спонтанное интервью и не упустили возможности выразить слова восхищения своим кумиром. Фанаты поделились, что отдых на природе с любимым человеком — очень важная часть жизни, и им приятно смотреть на то, как Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят время вместе.

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