«Умный» термометр компании Whirlpool следит за правильным приготовлением пищи

Представители Whirlpool утверждают, что в ходе приготовления пищи должна присутствовать регуляция режима температуры. Компания представила «умный» термометр, следящий, чтобы сырые блюда не попадали на стол.
Бренд корпорации под названием Yummy презентовал интеллектуальное устройство, которое производит проверку температуры духовки и расположенного в ней блюда. Оно извещает человека через приложение в смартфоне тогда, когда продукты достигли нужного показателя. Благодаря подобной технологии не нужно постоянно проверять степень приготовления пищи. Как рассказали разработчики Whirlpool, в конце этого года выйдет усовершенствованная программа, объединяющая термометр с духовыми шкафами, что позволит аппаратам для готовки еды контролировать температуру.
«Умное» устройство появится на рынке совсем скоро, а его цена составит 129 долларов. Товары конкурентов стоят дешевле, однако удобство, уверены разработчики, требует доплаты.
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Последнее: Представители Whirlpool утверждают, что в ходе приготовления пищи должна присутствовать регуляция режима температуры. Компания представила «умный» термометр, следящий, чтобы сырые блюда не попадали на стол. Бренд корпорации под названием Yummy презентовал интеллектуальное устройство, которое производит проверку температуры духовки и расположенного в ней блюда. Оно извещает человека через приложение в смартфоне тогда, когда продукты достигли нужного […]
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