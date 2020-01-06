Молодая возлюбленная Евгения Петросяна Татьяна Брухунова владеет огромной квартирой в Москве

Оказалось, что Татьяна Брухунова владеет огромным жильем в Москве. В студии телешоу «Пусть говорят» приятели Евгения Петросяна рассуждали, не стала ли квартира подарком комика молодой возлюбленной, который спровоцировал развод с Еленой Степаненко.

В очередном выпуске программы шел разговор о недвижимости 30-летней ассистентки знаменитости. По словам редакторов, им кто-то прислал документы, в которых Татьяна Брухунова указана хозяйкой шикарной квартиры в столице. Площадь апартаментов с видом на озеро составляет 232 квадратных метра. Такая покупка в элитном районе Москве должна была обойтись партнерше Петросяна примерно в 300 млн рублей. Гости эфира предположили, что жилплощадь может быть подарком от юмориста. Вот только невозможно доказать, что Евгений Ваганович вывел крупную сумму из семейного бюджета с экс-женой.

Сам артист и его возлюбленная отказались комментировать ситуацию. Известно, что 4-я супруга шоумена подала на развод в 2018 году, а получила его в ноябре следующего. Сейчас ходят слухи, что Петросян и его помощница поженились. Перед Новым годом влюбленные улетели в Германию, откуда теперь публикуют счастливые сюжеты.

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