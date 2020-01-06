Казахстан и США подписали соглашение об «открытом небе»

Казахстан и Соединенные Штаты подписали соглашение о воздушном сообщении на принципах «открытого неба», сообщили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана.

«Подписано соглашение о воздушном сообщении между правительством Республики Казахстан и правительством Соединённых Штатов», — говорится в сообщении на сайте комитета.

Документ подписали министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов и посол США в республике Уильям Мозер.

В рамках соглашения «стороны могут выполнять полеты без ограничений по количеству перевозчиков, пунктов назначения и частот, в том числе с «пятой степенью» свободы воздуха».

Подобное соглашение стало первым для Казахстана, предусматривающим «принципы «открытого неба» в соответствии с рекомендациями Международной организации гражданской авиации по дальнейшей либерализации воздушного транспорта». Документ установит правовую базу для выполнения прямых регулярных рейсов между Казахстаном и США и будет способствовать дальнейшему развитию их стратегического партнерства.

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Последнее: Казахстан и Соединенные Штаты подписали соглашение о воздушном сообщении на принципах «открытого неба», сообщили в комитете гражданской авиации министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана. «Подписано соглашение о воздушном сообщении между правительством Республики Казахстан и правительством Соединённых Штатов», — говорится в сообщении на сайте комитета. Документ подписали министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбут Атамкулов и […]