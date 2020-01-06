Мнение: Мозгожвачка как иллюзия просветления

Очень страшная статья. Не читайте, прошу вас — она ваш мир труба шатать.

Таки снова здравствуйте. Я надеюсь, что вы уже отошли от празднования очередного оборота нашего булыжника вокруг некоего карлика, и готовы трезвым взглядом прочитать мой очередной шедевр. А если не отошли, то готов вам рассказать, что фактически земля не летает вокруг Солнца – фактически, она описывает спираль вслед за летящем куда-то светилом, в сумасшедшей попытке не отстать. Прямо как вы сейчас пытаетесь не отстать от хода моих мыслей, верно?

Ладно, давайте от внешнего космоса перейдем к внутреннему.

Есть мнение, что чтение литературы от достигшего многих людей вас выведет на новый уровень. Есть еще одно мнение, что главное из этой литературы – это конспект. Совсем духовно развитые выдергивают из текста цитаты и публикуют в своих группах ВК. Ну и люди, которые достигли ваще всего, потом эти цитатки постят себе на стену.

Давайте посмотреть, как говорили люди.

Смотрите, книга – это круто. Она обучает, мотивирует, заряжает, отвечает и вот это вот всё. Но одна книга, как бы хорошая она не была – это не весь опыт человека. Ради аргумента скажу, что есть тренинг «лингвистика» вашего покорного слуги, и половина тем первой ступени тренинга стало двумя книгами. Это я еще всю ступень не пересказал, а уже две хорошие работы есть – «Успех» и «Пространство целей».

Мозгожвачка как иллюзия просветления, изображение №1

Если переложить весь тренинг в книги, то это будет примерно восьмитомник, да и то в сокращенной редакции – уж больно много я в лингвистику упаковал.

Теперь просто на минуточку подумайте о том, сколько книг можно упаковать из тридцатилетнего опыта реального топ-менеджера. Там не одна полка получается, и даже не один шкаф. Там только по найму персонала можно многотомную работу делать.

Но я не про это.

Смотрите, когда вы пишите книгу (не знаю как вы, но я написал с десяток) – вы всегда ищите баланс. И этот баланс – между ВСЕМ, что вы хотите рассказать, и ИНТЕРЕСОМ читателя. Рассказав всё, интерес потеряется, ибо нюансов и тонкостей в каждом виде деятельности хватит на пару сотен монографий. Сделав интересную работу, вы получаете юмористический очерк – в котором эмоций много, пользы ноль.

Если использовать язык метафор, то книга – это тень опыта человека. Она описывает реальность примерно так же, как тень описывает человека.

А потом эту тень берут, и выдергивают из нее цитаты, делая производную «тень от тени». Публикуют у себя, а потом другие паблики прут контент и пере-опубликовывают, добавив картинку. Или переписывают, добавляя отсебятину, что делает исходную мысль еще более искаженной.

И вот получается у нас интересный путь – человек делится своим опытом, выбрав самое важное и полезное, потом создание другого уровня развития выдергивает из текста самое важное и полезное ПО СВОЕМУ МНЕНИЮ, и этот цикл продолжается несколько раз. Кстати, если текст переводили, то его переврали уже на этапе перевода. Традиции этой много лет, начиная с того, что «число зверя» может быть как 666, так и 616 – зависит от того, как вы прочитали исходный текст.

Мозгожвачка как иллюзия просветления, изображение №2

И как мы понимаем, книги вы читаете ради доступа к опыту, а не новым знаниям.

Немного отвлекусь, но студенты, которые хотят получать новые знания, получают от меня следующую информацию: «У кенгуру три влагалища. Что ты с этим дальше будешь делать, ведь это, скорее всего, новые знания для тебя?». Причем под влагалищем я имею в виду органы размножения, а не влагалища глазного яблока, которые и у человека тоже есть.

Люблю я людей в поисках новых знания. Они всегда говорят «дайте нам чего-то новое!», забыв указать то, что для них является старым. В тоге, чтобы ты не сказал, части аудитории это так или иначе будет известно. Ладно, вернемся к главной мысли.

Таки вот, поиск новых знаний есть мозговой онанизм, ибо теория без практики почти всегда представляет из себя хладный труп, разлагающийся у вас в верхней части тела, и вызывающий непоправимые отравления вашего мозга продуктами распада.

Люди же в поисках опыта часто забывают делать подкрепления знаний проверкой. Ибо вот сказано у Котлера, что mail-marketing рулит, так проверьте – реально ли письма в почтовые ящики (письма бумажные, ящики в подъездах) приносят тот же результат, что и сорок лет назад в США. Получите СВОЙ опыт. Без этого вы получаете знания, чуете?

Ради примера приведу статистику из своих книг. Из тех, кто начал читать книгу, делают упражнения 1% людей. Из тех, кто начал, делают в полном объеме 10%. Итого мы получаем человека, который получил практический опыт относительно остальных – примерно одного на тысячу. Остальные получили знания.

Знания это, безусловно, хорошо. Но вам на работе платят денег за опыт.

Смотрите два примера:

А) интернет маркетолог, который говорит, что знает, как продавать тренинги на рынке.

Б) маркетолог, который говорит, что умеет (то есть делал более десяти раз каждую) восемь стратегий продажи тренингов на рынке, причем есть варианты автоматизации с ROMI 300+ или варианты работать вживую, с ROMI 10 000+

Простой вопрос: кто из них больше практиковался, потратил сил, времени и денег… И кому из них больше платят?

Вам платят за опыт. За знания вам дают денег меньше, чем получает нищий в центре города (да. Я серьезно. Нищие получают 200+ в месяц).

Но жвачка для мозга так приятна и так ласково греет мозг парами ментола…

Все эти иллюзии, что вы прочитаете еще пять книг и рванете…

Рванет только ваше очко, когда вас уволят.

Согласны?

Источник: Конт

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