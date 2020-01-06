Ученые: Экстракт виноградных косточек защищает от воспаления

06.01.2020, 8:04, Разное

Флаванолы из виноградных косточек оказались эффективным средством не только в борьбе с окислительным процессом в клетках. Американские исследователи выяснили, что данный компонент снижает воспаления, связанные с ожирением, и это было доказано во время лабораторных опытов с участием мышей.
Повышение веса и ожирения связывает увеличенный уровень провоспалительных молекул в организме. Исследование показало, что флаванолы снижают тяжесть метаболического состояния, вызванного рационом с повышенным содержанием жиров. Для подтверждения своей теории специалисты решили давать мышам на подобной диете определенное количество виноградных косточек в течение 3 месяцев. По окончанию эксперимента вес мышей из обоих групп (которые сидели на диете и те, кто получал плацебо) сравнили.

В первом случае был зафиксирован очень низкий уровень интерлейкина-6. Оказывается, флаванол снижает выработку провоспалительных цитокинов, хотя их вес увеличивался. Дальнейшие исследования в этом направлении помогут ослабить кахексию, когда человек, страдающий от ожирения или диабета, жалуется на постоянную слабость.



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Последнее: Флаванолы из виноградных косточек оказались эффективным средством не только в борьбе с окислительным процессом в клетках. Американские исследователи выяснили, что данный компонент снижает воспаления, связанные с ожирением, и это было доказано во время лабораторных опытов с участием мышей. Повышение веса и ожирения связывает увеличенный уровень провоспалительных молекул в организме. Исследование показало, что флаванолы снижают тяжесть […]

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