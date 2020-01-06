Историки рассказали о рождественских традициях и символах

06.01.2020, 8:04, Разное

Рождество Христово – один из самых почитаемых праздников в христианстве. Данное торжество отмечают во многих странах мира, и этот день наполнен традициями и символами.
В последнее время в РФ стали популярны адвент-календари или Рождественские календари. Сувенир представляет собой открытку или карточный домик, который отсчитывает, сколько дней осталось до Рождества. В ячейках могут лежать конфеты, печенье, чайные пакетики, записки с пожеланиями, молитвами и многое другое. Первый адвент-календарь был придуман Геральдом Лангом в 1903 году. В его типографии «Reichhold & Lang» напечатали первый такой сувенир, а всего их было выпущено около трех десятков. В 1958 году в Германии появился эксклюзивный календарь с шоколадом внутри.

После этого традиция распространилась на другие страны Европы. Подразумевается, что ребенок, прежде чем открыть ячейку с вкусностями, должен вспомнить, что сделал хорошее и плохое за день. В религиозных семьях данный ритуал сопровождается прочтением молитвы.

Дарить подарки на Рождество стали в XIX веке. Сперва люди преподносили в дар Библию, а затем ювелиры поняли, что в эти дни можно увеличить продажи и готовили специальные украшения с христианской символикой.

Рождественские открытки появились в 1843 году в Лондоне. Первыми их стал делать художник Коллкотти Хорсли.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Флаванолы из виноградных косточек оказались эффективным средством не только в борьбе с окислительным процессом в клетках. Американские исследователи выяснили, что данный компонент снижает воспаления, связанные с ожирением, и это было доказано во время лабораторных опытов с участием мышей. Повышение веса и ожирения связывает увеличенный уровень провоспалительных молекул в организме. Исследование показало, что флаванолы снижают тяжесть […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика