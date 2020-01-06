Историки рассказали о рождественских традициях и символах

Рождество Христово – один из самых почитаемых праздников в христианстве. Данное торжество отмечают во многих странах мира, и этот день наполнен традициями и символами.

В последнее время в РФ стали популярны адвент-календари или Рождественские календари. Сувенир представляет собой открытку или карточный домик, который отсчитывает, сколько дней осталось до Рождества. В ячейках могут лежать конфеты, печенье, чайные пакетики, записки с пожеланиями, молитвами и многое другое. Первый адвент-календарь был придуман Геральдом Лангом в 1903 году. В его типографии «Reichhold & Lang» напечатали первый такой сувенир, а всего их было выпущено около трех десятков. В 1958 году в Германии появился эксклюзивный календарь с шоколадом внутри.

После этого традиция распространилась на другие страны Европы. Подразумевается, что ребенок, прежде чем открыть ячейку с вкусностями, должен вспомнить, что сделал хорошее и плохое за день. В религиозных семьях данный ритуал сопровождается прочтением молитвы.

Дарить подарки на Рождество стали в XIX веке. Сперва люди преподносили в дар Библию, а затем ювелиры поняли, что в эти дни можно увеличить продажи и готовили специальные украшения с христианской символикой.

Рождественские открытки появились в 1843 году в Лондоне. Первыми их стал делать художник Коллкотти Хорсли.

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