Мнение: Удар БПЛА по военной академии в Триполи

Появилось видео удара БПЛА по курсантам в военной академии Триполи.
Очень точно положили в цель прямо на плацу.
Удар нанесен беспилотником, который эмиратчики передали Хафтару.
Фото последствий публиковал вчера https://colonelcassad.livejournal.com/5542017.html
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Появилось видео удара БПЛА по курсантам в военной академии Триполи.Очень точно положили в цель прямо на плацу.Удар нанесен беспилотником, который эмиратчики передали Хафтару. Фото последствий публиковал вчера https://colonelcassad.livejournal.com/5542017.html Источник: Colonel Cassad
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