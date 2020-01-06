Мнение: Удар БПЛА по военной академии в Триполи

Появилось видео удара БПЛА по курсантам в военной академии Триполи.

Очень точно положили в цель прямо на плацу.

Удар нанесен беспилотником, который эмиратчики передали Хафтару.

Фото последствий публиковал вчера https://colonelcassad.livejournal.com/5542017.html

Источник: Colonel Cassad

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Последнее: Появилось видео удара БПЛА по курсантам в военной академии Триполи.Очень точно положили в цель прямо на плацу.Удар нанесен беспилотником, который эмиратчики передали Хафтару. Фото последствий публиковал вчера https://colonelcassad.livejournal.com/5542017.html Источник: Colonel Cassad