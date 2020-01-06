Полномочия Трампа по Ирану захотели ограничить

Палата представителей Конгресса США на этой неделе примет решение об ограничении военных полномочий американского президента Дональда Трампа по Ирану, сообщила спикер палаты Нэнси Пелоси.

Пелоси сообщила, что ожидается голосование «по резолюции о военных полномочиях, чтобы ограничить военные действия» Трампа «в отношении Ирана», передает РИА «Новости».

Напомним, Пелоси резко раскритиковала военную операцию, в результате которой был убит иранский генерал Касем Сулеймани.

Трамп пригрозил Ирану в случае ответной атаки нанести «непропорциональный» удар.

Также американский лидер сообщил о праве США уничтожать иранские культурные объекты.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Соединенные Штаты обнаружили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил на территории всей страны, заявил 5 января Reuters неназванный американский чиновник. По словам источника, пока неизвестно, носит ли повышенный уровень готовности иранских ракетных войск оборонительный или наступательный характер. Он добавил, что сейчас «невозможно определить, находятся ли они в состоянии обороны или готовятся к нападению», но США […]