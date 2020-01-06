Нумеролог: «Мадонну очень трудно смутить, и она уверена, что все продается»

06.01.2020, 7:21, Разное

Эксперт-нумеролог пояснила о своем видении личностных характеристик певицы Мадонны. По ее мнению, звезда уверена, что продается абсолютно все, и ее трудно чем-либо смутить.
О секретах личности иконы мировой поп-музыки пояснила специалист в области нумерологии Ольга Перцева. Недавно, как известно, 61-летняя звезда призналась в романе с 26-летним танцором. Эти отношения с Ахламаликом Уильямсом стали результатом личностных особенностей «Мадам X», заверяет нумеролог. Мадонна привыкла быть в центре внимания и очень хорошо умеет шокировать публику, снова и снова заставляя говорить о себе. Певица делает исключительно то, что ей нравится, она занята любимым делом, и это стало залогом ее успеха.

При всей строгости Мадонна – очень чувственная женщина, более того, уверена нумеролог, исполнительница привыкла играть по правилам, которые для нее, как закон. Легенда мировой музыки — очень самостоятельный человек, однако она твердо уверена в том, что купить можно абсолютно все, были бы для этого средства. Звезду трудно смутить чем либо, так же как сложно переубедить, в том числе, во ошибочности ее мнения, что все продается.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Соединенные Штаты обнаружили повышенную боевую готовность иранских ракетных сил на территории всей страны, заявил 5 января Reuters неназванный американский чиновник. По словам источника, пока неизвестно, носит ли повышенный уровень готовности иранских ракетных войск оборонительный или наступательный характер. Он добавил, что сейчас «невозможно определить, находятся ли они в состоянии обороны или готовятся к нападению», но США […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика