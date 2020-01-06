Нумеролог: «Мадонну очень трудно смутить, и она уверена, что все продается»

Эксперт-нумеролог пояснила о своем видении личностных характеристик певицы Мадонны. По ее мнению, звезда уверена, что продается абсолютно все, и ее трудно чем-либо смутить.

О секретах личности иконы мировой поп-музыки пояснила специалист в области нумерологии Ольга Перцева. Недавно, как известно, 61-летняя звезда призналась в романе с 26-летним танцором. Эти отношения с Ахламаликом Уильямсом стали результатом личностных особенностей «Мадам X», заверяет нумеролог. Мадонна привыкла быть в центре внимания и очень хорошо умеет шокировать публику, снова и снова заставляя говорить о себе. Певица делает исключительно то, что ей нравится, она занята любимым делом, и это стало залогом ее успеха.

При всей строгости Мадонна – очень чувственная женщина, более того, уверена нумеролог, исполнительница привыкла играть по правилам, которые для нее, как закон. Легенда мировой музыки — очень самостоятельный человек, однако она твердо уверена в том, что купить можно абсолютно все, были бы для этого средства. Звезду трудно смутить чем либо, так же как сложно переубедить, в том числе, во ошибочности ее мнения, что все продается.

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