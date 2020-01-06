Названы способы борьбы с зимними болезнями

Зима — пора не только праздников, но и разных заболеваний, вроде насморка и кашля. Врачи поделились информацией об этих недугах и правилами их лечения.
Во время ОРВИ возникает недомогание, развивающееся постепенно. Имеется ряд возбудителей, соответственно и лечиться нужно различными способами. Вирусы способны поражать слизистые части носа, горла и дыхательных путей. Само заболевание проявляется кашлем, насморком и болью горла. Из-за ангины люди много времени проводят в кровати, часто ее последствиями являются миокардит и ревматизм. Человеку тяжело глотать, у него повышается температура и ощущается недомогание.
Такая болезнь как бронхит — итог регулярного курения и переохлаждения. Симптомы — слабость и кашель. Диагностируют врачи часто авитаминоз, хорошо проявляющийся осенью и зимой из-за нехватки витаминов. Первые признаки заболевания — раздражительность, плохой сон и апатия. Чтобы не «подхватить» какую-либо инфекцию, рекомендуется сделать прививку, соблюдать чистоту, пить больше воды и проветривать помещение.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Зима — пора не только праздников, но и разных заболеваний, вроде насморка и кашля. Врачи поделились информацией об этих недугах и правилами их лечения. Во время ОРВИ возникает недомогание, развивающееся постепенно. Имеется ряд возбудителей, соответственно и лечиться нужно различными способами. Вирусы способны поражать слизистые части носа, горла и дыхательных путей. Само заболевание проявляется кашлем, насморком […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Мнение: История о театре / 11 марта
- Портрет изучен: Как будет вести себя Путин с Зеленским / 24 ноября
- Олег Сенцов получил от мэра Парижа документы о присвоении звания Почетного гражданина города / 1 декабря
- Наука: РНК превратили в противовирусный спрей для растений / 10 декабря
- В Москве девушка выпала из окна во время корпоратива / 24 декабря
- Новый ноутбук Redmi будет легким и не разочарует своей автономностью / 7 декабря
- «Пропаган…нам и другим свистунам»: «Воровайки» оправдались за скандальную песню «Xoxлы» / 8 декабря
- Мнение: Оценка ликвидации иранского генерала от русского драматурга ( по ходу пьесы) / 4 января