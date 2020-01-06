Мнение: Теракт в Триполи

Боевики "генерала" Халифа Хафтара нанесли удар беспилотника по территории военной академии в Триполи. Убиты 23 человека.
В академии проходят обучение военные легальной армии легального правительства, признанного ООН. Само правительство сформировано бывшими боевиками, во многом подконтрольно Катару, но тем не менее, оно признано в качестве такового ООН. А значит, нападение на академию по всем меркам считается (да и является) классическим терактом.
Группировка Халифа Хафтара мало чем отличается от обычной террористической — и по методам, и по своей прокси-структурной подчиненности внешним силам, в первую очередь Саудовской Аравии и ОАЭ, которые ведут в Ливии гибридную войну с Катаром.
Проблема в том, что генерал-террорист Хафтар является союзником России. За него воюют частные наемники из ЧВК "Вагнер", а также ряда других, менее известных. Сам террорист Хафтар на очень высоком уровне принимался неоднократно в Москве. По факту Россия, поддерживая террористическую группировку Хафтара с неясными целями, является спонсором международного терроризма.
Тот факт, что в Ливии все противоборствующие стороны мало чем отличаются от международных террористов, которым оказывают помощь разные страны региона, никак не оправдывает Россию, занимающуюся в Ливии неизвестно чем.
При этом, как мы прекрасно знаем, в самой России дела обстоят неблестяще — разруха, деиндустриализация, массовое обнищание населения и прочие прелести правления криминального режима. И вместо того, чтобы заниматься собственными проблемами, которых становится все больше, российское руководство выбрасывает колоссальные ресурсы на агрессивную экспансионистскую политику за рубежом, никак не отдавая отчет в своих действиях российскому народу. Который и оплачивает все авантюры Путина ухудшением своего положения.
Источник: Эль Мюрид
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Боевики "генерала" Халифа Хафтара нанесли удар беспилотника по территории военной академии в Триполи. Убиты 23 человека. В академии проходят обучение военные легальной армии легального правительства, признанного ООН. Само правительство сформировано бывшими боевиками, во многом подконтрольно Катару, но тем не менее, оно признано в качестве такового ООН. А значит, нападение на академию по всем меркам считается […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Приезжают делать деньги»: российский сенатор высказался о массовой травле Ротару в РФ / 25 ноября
- Собчак осталась в восторге от собственного унижения / 29 ноября
- Всплыли сенсационные подробности кончины Юрия Лужкова / 10 декабря
- Сплошные иноагенты / 14 декабря
- Китайские СМИ: Военные США беззащитны перед российским подводным аппаратом «Посейдон» / 1 декабря
- Xiaomi запускает производство самого дорогого смартфона Mi Mix Alpha / 1 декабря
- Мнение: Очередной миф для экономического роста / 30 ноября
- Пенсионерка Ангелина Вовк и ее молодой ухажер пропали после известия о свадьбе / 19 декабря