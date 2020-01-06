Мнение: Теракт в Триполи

Боевики "генерала" Халифа Хафтара нанесли удар беспилотника по территории военной академии в Триполи. Убиты 23 человека.

В академии проходят обучение военные легальной армии легального правительства, признанного ООН. Само правительство сформировано бывшими боевиками, во многом подконтрольно Катару, но тем не менее, оно признано в качестве такового ООН. А значит, нападение на академию по всем меркам считается (да и является) классическим терактом.

Группировка Халифа Хафтара мало чем отличается от обычной террористической — и по методам, и по своей прокси-структурной подчиненности внешним силам, в первую очередь Саудовской Аравии и ОАЭ, которые ведут в Ливии гибридную войну с Катаром.

Проблема в том, что генерал-террорист Хафтар является союзником России. За него воюют частные наемники из ЧВК "Вагнер", а также ряда других, менее известных. Сам террорист Хафтар на очень высоком уровне принимался неоднократно в Москве. По факту Россия, поддерживая террористическую группировку Хафтара с неясными целями, является спонсором международного терроризма.

Тот факт, что в Ливии все противоборствующие стороны мало чем отличаются от международных террористов, которым оказывают помощь разные страны региона, никак не оправдывает Россию, занимающуюся в Ливии неизвестно чем.

При этом, как мы прекрасно знаем, в самой России дела обстоят неблестяще — разруха, деиндустриализация, массовое обнищание населения и прочие прелести правления криминального режима. И вместо того, чтобы заниматься собственными проблемами, которых становится все больше, российское руководство выбрасывает колоссальные ресурсы на агрессивную экспансионистскую политику за рубежом, никак не отдавая отчет в своих действиях российскому народу. Который и оплачивает все авантюры Путина ухудшением своего положения.

Источник: Эль Мюрид

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Последнее: Боевики "генерала" Халифа Хафтара нанесли удар беспилотника по территории военной академии в Триполи. Убиты 23 человека. В академии проходят обучение военные легальной армии легального правительства, признанного ООН. Само правительство сформировано бывшими боевиками, во многом подконтрольно Катару, но тем не менее, оно признано в качестве такового ООН. А значит, нападение на академию по всем меркам считается […]