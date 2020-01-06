Тарантино и «Однажды в… Голливуде» получили «Золотой глобус»

В Беверли-Хиллз проходит 77-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус».

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино получил премию в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Однажды в… Голливуде», передает ТАСС со ссылкой на NBC.

Сам фильм «Однажды в… Голливуде» получил «Золотой Глобус» в категории «Лучшая комедия или мюзикл».

Американский мини-сериал «Чернобыль» – в номинации «Лучший телесериал или телефильм».





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Беверли-Хиллз проходит 77-я церемония вручения кинопремии «Золотой глобус». Режиссер и сценарист Квентин Тарантино получил премию в номинации «Лучший сценарий» за работу над фильмом «Однажды в… Голливуде», передает ТАСС со ссылкой на NBC. Сам фильм «Однажды в… Голливуде» получил «Золотой Глобус» в категории «Лучшая комедия или мюзикл». Американский мини-сериал «Чернобыль» – в номинации «Лучший телесериал […]