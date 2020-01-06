Дана Борисова готовится к возможному суду с бывшим мужем

Дана Борисова готовится к возможному суду с бывшем мужем им отцом ее дочери Полины. Сейчас телеведущая находится на отдыхе в Таиланде.
Отправившись в Самуи, Борисова не решила конфликт с Максимом Аксеновым и дочерью. В декабре она поссорилась с девочкой и бывшим спутником жизни, причем таким образом, что пришлось вызывать правоохранительные органы и скорую помощь. Полина, уходя с отцом, забрала домашнюю собаку Даны Борисовой и обвинила звездную мать в употреблении запрещенных препаратов. После этого блондинка прошла наркологические тесты, подтвердившие «чистоту» ее крови. На этом проблемы телезвезды не завершились: дважды ведущая не могла улететь в Таиланд и в конечном счете прибыла туда позже остальных.
Знаменитость 5 января заявила своим подписчикам, что погода на острове не радует, вскоре ей придется собирать вещи и возвращаться на родину. Впереди у звезды много съемок и нужно продумать обложку для собственной книги. Вспомнила она и о личных проблемах. «В общении с папой прозвучало слово «суд»», — отметила Борисова, желающая понять, что произошло с дочерью. Теперь она намерена воспользоваться услугами адвоката и прояснить ситуацию.
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Последнее: Дана Борисова готовится к возможному суду с бывшем мужем им отцом ее дочери Полины. Сейчас телеведущая находится на отдыхе в Таиланде. Отправившись в Самуи, Борисова не решила конфликт с Максимом Аксеновым и дочерью. В декабре она поссорилась с девочкой и бывшим спутником жизни, причем таким образом, что пришлось вызывать правоохранительные органы и скорую помощь. Полина, […]
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