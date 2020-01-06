Мнение: Ответ определенно будет силовым

В дополнение к решению иракского парламента изгнать войска США из Ирака.

Военный советник аятолллы Хаменеи в интервью CNN прямо заявил, что ответ Ирана на убийство Сулеймани будет силовым.

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Именно так, Виктор. Мы слышим от военных и от местных политиков практически всех уровней, что Иран будет отвечать, что будет реакция, будет месть. Мы слышали подобные заявления и от верховного лидера, и от президента Ирана. И вот я поговорил с главным военным советником верховного лидера, который находится очень высоко в иерархии и очень близок к центру власти этой страны. Я спросил Хусейна Дехгана, какой именно будет реакция. И он ответил: это будет силовой ответ, направленный против военных объектов, но что при этом Иран не хочет более широкой войны с США. Давайте послушаем.

ХУСЕЙН ДЕХГАН, военный советник верховного лидера Ирана: Ответ определённо будет силовым и будет наравлен против военных объектов. Позвольте вам кое-что сказать: руководство нашей страны официально заявило, что мы никогда не стремились и не будем стремиться к войне. Именно Америка начала войну. Поэтому она должна принять закономерную реакцию на свои действия.

Единственный способ завершить этот период войны: Америка должна получить удар, сопоставимый с тем ударом, что нанесла она. После этого она не должна добиваться нового цикла (конфликта. — ИноТВ).

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН: То есть фактически иранцы говорят, что они собираются ответить, но они хотят, чтобы всё на этом и закончилось. Разумеется, Виктор, мы знаем, что президент США пел совсем другую песню в Twitter вечером и ночью. Он заявлял, если иранцы действительно предпримут ответные действия против США, то по ним ударят так, как не били никогда раньше.

Существует ещё один момент, который создаёт напряжённость в Иране. Президент также написал, что он или США определили 52 цели в Иране, в том числе места, имеющие большое значение для иранской культуры.

Этот вопрос я также обсудил с военным советником. И он сказал, что если подобное произойдет, они будут считать это военным преступлением, и в таком случае Иран перестанет себя ограничивать и начнётся прямая военная конфронтация с США.

Это был жёсткий разговор. Он (военный советник — ИноТВ) обрушился с критикой на президента Трампа в нашем интервью, в то время как тело Касема Сулеймани перевозили по Ирану. Мы видели кадры, когда гроб с генералом был в Ахвазе, на юго-западе Ирана. Сотни тысяч людей вышли на улицу. Это настоящий день траура здесь, в Иране. И, разумеется, это день гнева в отношении президента Трампа и США, Виктор.

https://russian.rt.com/inotv/2020-01-05/Sovetnik-verhovnogo-lidera-Irana-nash — цинк

Муктада Ас-Садр выдвинул 6 требований к иракским властям:

1. Немедленно разорвать соглашение о сотрудничестве с США.

2. Закрыть посольство США в Багдаде.

3. Закрыть все военные базы США в Ираке.

4. Криминализировать любое сотрудничество с США.

5. Обеспечить защиту иракских посольств.

6. Официально бойкотировать американскую продукцию.

Стоит помнить, что на текущий момент Ас-Садр является самым влиятельным иракским политиком и лидером крупнейшей фракции иракского парламента.

C США он воевал еще тогда, когда это не было мейнстримом и на счету его людей большое количество убитых в нулевых американских солдат.

Прочее.

1. НАТО приостановило все операции против ИГИЛ в Ираке и предпринимает меры для обеспечения безопасности своих баз.

2. Как выяснилось, часть руководства Пентагона была против убийства Сулеймани и называло это "плохой идеей", резонно опасаясь последствий.

3. Бывший посол США в России Макфол заявил, что действия Трампа укрепляют режим в Иране и просил своих читателей смотревших кадры похорон Сулеймани не считать, что все в Иране его любили.

4. Иран сегодня вечером снял ограничения на количестве центрифуг и заявил, что более не считает себя скованным качественными и количественными ограничениями по обогающению урана.



Траурные венки, которые российские военные доставили в Иран в память о Сулеймани.



Цветы у посольства Ирана в Москве в память о Сулеймани.



Демонстрация от Насраллы — Солдаты США приходят на Ближний Восток вертикально, а возвращаются горизонтально. Образно выражаясь.

Источник: Colonel Cassad

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