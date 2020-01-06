Германия объявила о приостановке ротации военных в Ираке

Ротация военных бундесвера в Ираке, которые участвуют в борьбе с террористической организацией «Исламское государство», решено приостановить, сообщило минобороны Германии.
Такое решение командующий бундесвера Эберхард Цорн принял в связи с «развитием ситуации в Ираке», передает ТАСС.
Прежде Берлин не собирался отменять отправку в Ирак 60 военных. В субботу утверждалось, что переброска сил уже началась.
Напомним, Берлин назвал убийство иранского генерала Касема Сулеймани реакцией на военные провокации со стороны Тегерана.
Парламент Ирака потребовал вывести с иракской территории войска западных стран.
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Последнее: Ротация военных бундесвера в Ираке, которые участвуют в борьбе с террористической организацией «Исламское государство», решено приостановить, сообщило минобороны Германии. Такое решение командующий бундесвера Эберхард Цорн принял в связи с «развитием ситуации в Ираке», передает ТАСС. Прежде Берлин не собирался отменять отправку в Ирак 60 военных. В субботу утверждалось, что переброска сил уже началась. Напомним, Берлин […]
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