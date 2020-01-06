Наука: На Венере нашли молодые лавовые потоки

Ученые обнаружили на Венере признаки активного вулканизма — анализ данных, собранных европейским зондом «Венера-Экспресс», показал, что на поверхности планеты есть лавовые потоки, возраст которых не превышает нескольких лет.

Атмосфера Венеры состоит в основном из углекислого газа, а давление на поверхности превышает земное в 93 раза. При этом там крайне высокие температуры, при которых углекислый газ должен активно связываться горными породами, а бóльшая близость к Солнцу и отсутствие магнитосферы теоретически должны способствовать более быстрой потере атмосферных газов. Ученые предполагали, что плотная газовая оболочка планеты непрерывно пополняется благодаря активной вулканической деятельности, по масштабам значительно превосходящей земную. Однако оставалось неясным, пополняется ли в настоящее время атмосфера планеты за счет извержений.

В 2015 году астрономы обнаружили на инфракрасных снимках «пятна», яркость которых резко менялась на протяжении всего лишь нескольких земных дней. Сначала на снимках эти области выглядели значительно более горячими, чем окружавшие их районы, а через несколько суток они довольно резко снизили интенсивность излучения. Ученые пришли к выводу, что эти яркие пятна — свежие лавовые потоки, а значит на планете действительно идут вулканические процессы.

Теперь Джастин Филиберто (Justin Filiberto) из американского Института исследования Луны и планет и его коллеги обнаружили новые свидетельства в пользу присутствия свежих лавовых потоков на поверхности Венеры. Ученые анализировали спектральные данные о химическом составе поверхности Венеры, полученные с помощью спектрометра VIRTIS (Visible Infrared Thermal Imaging Spectrometer) на борту «Венеры-Экспресс». Этот прибор получал данные о поверхности благодаря «окну прозрачности» в атмосфере Венеры в ближнем инфракрасном диапазоне с длиной волны от 1,01 до 1,18 микрона. Исследователей интересовали спектральные свойства оливина — вулканического минерала, который покрывает значительную часть планеты. Из-за отсутствия жидкой воды эрозия в основном сводится к химическому окислению поверхности и появлению на оливине пленки из гематита — оксида железа Fe2O3. Инфракрасные спектры показали, что такая пленка действительно присутствует на поверхности, но у ученых не было точных данных о скорости формирования такой пленки.

Филиберто и его коллеги попытались воспроизвести спектральные свойства оливина в лаборатории, где были созданы венерианские условия, в частности, температуру около 600-900 градусов. Результаты эксперимента показали, что пленка из магнетита и гематита образуется на оливине в течение очень небольшого срока — для этого достаточно нескольких недель, причем спектральные параметры лабораторных образцов оказались сходны с венерианскими данными. Это означает, что на Венере есть свежие лавовые потоки, а следовательно — активный вулканизм.

Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances. кратко о них сообщается в пресс-релизе ассоциации USRA.

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