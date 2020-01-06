В США робот-пылесос обучили перелетать через преграды

06.01.2020, 6:04, Разное

Инженер из Штатов переоборудовал роботизированный пылесос в дрон-уборщик, который умеет перелетать через преграды на своем пути. Видеозапись с описанием этого проекта имеется на хостинге YouTube.
Американский специалист Питер Шрипол разработал прототип робота-пылесоса, научив его летать, тем самым покрывая всю территорию дома независимо от численности этажей в нем. Для этого он взял за основу серийно производящуюся модель, потом прикрепил к машине три вентилятора, аккумулятор и микроконтроллеры для регулирования полета.

Дрон оказался неавтономным и пока перемещается в воздушном пространстве лишь под управлением человека. К тому же у него имеются свои недостатки, к примеру, при функционировании винтов они разносят мусор от механизма. В полете конструкция закручивается вокруг оси, поэтому ею довольно нелегко управлять.

Ранее сообщалось о создании концепции использования надводных роботов для ВМС США. Такой подход предусматривает интеграцию подобных аппаратов в экспедиционные и ударные группы. Применять их станут в целях мониторинга и разведки.



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