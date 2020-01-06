Террористы в Кении убили военного США и двух контрактников Пентагона

Жертвами террористической атаки в Кении стали американский военный и двое контрактников Пентагона, сообщило Африканское командование США.
Еще двое американских военных получили ранения, передает РИА «Новости».
Атаку на базу кенийских вооруженных сил у аэродрома Мэнда-бэй совершила группировка «Аль-Шабаб», которая является частью запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида».
Террористы были вооружены стрелковым оружием. Они проникли на базу и повредили шесть гражданских воздушных судов.
В результате нападение было отражено.
Напомним, самолет вооруженных сил Кении нанес несколько авиаударов в ответ на нападение.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Жертвами террористической атаки в Кении стали американский военный и двое контрактников Пентагона, сообщило Африканское командование США. Еще двое американских военных получили ранения, передает РИА «Новости». Атаку на базу кенийских вооруженных сил у аэродрома Мэнда-бэй совершила группировка «Аль-Шабаб», которая является частью запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида». Террористы были вооружены стрелковым оружием. Они проникли на базу […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Подсчитан объем потерь экономики Украины из-за разногласий с Россией / 9 декабря
- Бренд Nissan передумал выпускать кроссовер Ariya под маркой Infiniti / 13 декабря
- Бывшего борца с коррупцией на Алтае осудили за взятки в 13 млн рублей / 9 декабря
- «Только что проснулась от лучшего сна». Актриса сериала «Друзья» Шелдон обнародовала поздравление с 2020-м годом / 3 января
- Нардеп Лукашев: Если премьер не поможет, Троицкую общину уже в январе ждет гуманитарная катастрофа / 19 декабря
- Rambler захотел засудить «Матч ТВ» / 16 декабря
- В Гонконге участника протестов осудили за ношение лазерной указки / 25 ноября
- Миллиардер Блумберг бросил вызов Трампу / 24 ноября