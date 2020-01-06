Террористы в Кении убили военного США и двух контрактников Пентагона

06.01.2020, 5:30, Новости дня

Жертвами террористической атаки в Кении стали американский военный и двое контрактников Пентагона, сообщило Африканское командование США.

Еще двое американских военных получили ранения, передает РИА «Новости».

Атаку на базу кенийских вооруженных сил у аэродрома Мэнда-бэй совершила группировка «Аль-Шабаб», которая является частью запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида».

Террористы были вооружены стрелковым оружием. Они проникли на базу и повредили шесть гражданских воздушных судов.

В результате нападение было отражено.

Напомним, самолет вооруженных сил Кении нанес несколько авиаударов в ответ на нападение. 



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Последнее: Жертвами террористической атаки в Кении стали американский военный и двое контрактников Пентагона, сообщило Африканское командование США. Еще двое американских военных получили ранения, передает РИА «Новости». Атаку на базу кенийских вооруженных сил у аэродрома Мэнда-бэй совершила группировка «Аль-Шабаб», которая является частью запрещенной в РФ террористической организации «Аль-Каида». Террористы были вооружены стрелковым оружием. Они проникли на базу […]

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