Мнение: Начало интервенции

06.01.2020, 5:10, Разное

Эрдоган сделал заявление о начале переброски военных в Ливию. Место, куда будут высаживаться интервенты, пока не названо, хотя наиболее вероятными можно считать Триполи и Мисурату.

Политически Эрдоган должен был начать военную операцию до встречи с Путиным 8 января, и он успел. Теперь встреча и все последующие переговоры будут проходить с учетом факта легального военного присутствия Турции в Ливии.

Вероятность столкновения турецких сил с российскими наемниками возрастает. Эрдоган уже назвал их численность — 2,5 тысячи человек и 6 тысяч наемников из Судана. Тот факт, что Турецкий поток — вообще единственный проект обхода Украины, который хоть как-то, но начнет работать в этом году, делает его критически важным для Кремля, что повышает его ценность, а значит — и степень влияния Эрдогана на всю выстраиваемую Кремлем стратегию экспансии газа в Европу. Проще говоря — Эрдоган держит Путина за газовый вентиль максимально крепко. И будет использовать этот аргумент безо всякого стеснения.

Источник: Эль Мюрид



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Последнее: Эрдоган сделал заявление о начале переброски военных в Ливию. Место, куда будут высаживаться интервенты, пока не названо, хотя наиболее вероятными можно считать Триполи и Мисурату. Политически Эрдоган должен был начать военную операцию до встречи с Путиным 8 января, и он успел. Теперь встреча и все последующие переговоры будут проходить с учетом факта легального военного присутствия […]

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