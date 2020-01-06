Эрдоган указал на необходимость ответить на убийство Сулеймани

06.01.2020, 5:05, Новости дня

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани.

По его мнению, «нельзя оставлять без ответа убийство какого-либо командира», который «входил в высшие эшелоны власти какой-либо страны», передает ТАСС со ссылкой на CNN Turk.

Президент Турции рассказал, что, разговаривая с американским коллегой Дональдом Трампом, призывал хозяина Белого дома не предпринимать шаги, которые приведут к усилению «напряженности в отношениях с Ираном».

Эрдоган сообщил о необходимости «взять под контроль эту напряженную ситуацию». Он считает, что пострадать могут «все вовлеченные стороны».

Напомним, президент Ирана Хасан Роухани в телефонном разговоре с Эрдоганом призвал вместе выступить против США, чтобы не допустить «более дерзких» действий Вашингтона.



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Последнее: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал убийство американцами иранского генерала Касема Сулеймани. По его мнению, «нельзя оставлять без ответа убийство какого-либо командира», который «входил в высшие эшелоны власти какой-либо страны», передает ТАСС со ссылкой на CNN Turk. Президент Турции рассказал, что, разговаривая с американским коллегой Дональдом Трампом, призывал хозяина Белого дома не предпринимать шаги, которые […]

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