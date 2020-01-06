Ветеринары: Из-за частого кормления у собаки может развиться ожирение

06.01.2020, 5:04, Разное

Специалисты рассказали, почему нельзя кормить собаку слишком часто. По словам ветеринаров, из-за этого у нее может развиться ожирение.
На фоне лишних килограммов у питомца могут появиться и другие проблемы со здоровьем, в том числе диабет и болезни печени. Хозяева часто дают собакам еду «на глаз» или кормят пищей со стола, а также не могут устоять, когда их братья меньшие просят добавки. Вот только не все владельцы домашних любимцев обеспечивают их достаточным количеством активности для сжигания калорий. По оценкам ветеринаров, необходимо составить правильный рацион питания и сохранить у собаки нормальный вес, что поможет продлить ей жизнь на 25%.

Очень легко не угадать с порциями сухого корма, поэтому для установления приемлемой нормы нужно регулярно взвешивать животное. При проявлении у питомца ожирения необходимо обеспечить устранение лишних килограммов.



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